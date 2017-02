ANNONSE

Først etter lørdagens skiathlon blir det bestemt hvem som blir Maiken Caspersen Fallas makker på søndagens lagsprint i ski-VM.

Fetsund-jenta var enslig norsk jente som stilte under lørdagens pressekonferanse i forkant av lagsprinten. Der var hun sammen med landslagstrener Roar Hjelmeset.

Mest trolig blir det Heidi Weng eller Ingvild Flugstad Østberg som går for Norge sammen med Falla i lagsprinten. Falla og Østberg ble verdensmestere på distansen i Falun for to år siden.

I herreklassen stiller Norge med Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen. Begge var med under lørdagens pressetreff sammen med sprintlandslagstrener Arild Monsen.

Det er ikke bestemt hvem som går først og sist av de norske løperne. Det blir først avgjort lørdag etter kveld.

