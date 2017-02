Falla om duellen mot svenskenes yndling: - Jeg har vært sur og irritert

ANNONSE

LAHTI/SJUSJØEN (Nettavisen): Etter å ha imponert stort i vinterens verdenscup, er Stina Nilsson regnet som favoritten til å stikke av med VM-gullet på torsdagens sprint.

Falla har tidligere hatt et overtak på den unge svenske yndlingen, men denne sesongen har det vært et lite tronskifte i sprintløypa.

Irritert



Flere ganger har Falla måttet finne seg i å bli slått på målstreken av Nilsson.

- Det har blitt tettere og tettere. Jeg føler at jeg har vært veldig nærme. Jeg har vært sur og irritert fordi det har vært så nærme. Kunne hun ikke bare ha vunnet med litt mer, så hadde det vært litt enklere å takle det, sier Falla til Nettavisen.

Hun beskriver Nilsson som en «hard nøtt å knekke».

- Hun er veldig god og har mange styrker og fordeler i sporet. Jeg har mye respekt for henne. Samtidig håper jeg at hun har vært på sitt beste i år. Jeg håper at hennes form er på vei ned og min er på vei opp, flirer den norske landslagsløperen.

VM-SPRINT: Maiken Caspersen Falla t.v og Stina Nilsson er sett på som de største favorittene i torsdagens VM-sprint i Lahti.



Til tross for at Nilsson og Falla konkurrerer side om side i sprint-verdenstoppen, har de ikke rukket å bli godt kjent personlig. Det er like greit, skal vi tro den norske jenta.

- Hun går som regel rundt med musikk på ørene, og vi prater kanskje litt sammen i teltet etter at vi har gått. Man er mest konkurrenter, og det tror jeg er best for begge to, sier Falla.

Hun understreker at de to ikke er uvenner, og at hun har masse respekt for Nilsson og synes hun er en strålende skiløper.

- Hva blir nøkkelen for å slå henne i Lahti-løypa?

- Jeg er faktisk ikke sikker. Jeg tenker ikke så mye på hvordan jeg skal slå henne. Jeg tenker mer på hva jeg kan gjøre for å gå best mulig. Jeg har fokus på meg selv i stedet for andre, sier Falla.

Selv om hun til tider har vært irritert, finner hun mye motivasjon i duellen mot Nilsson.

- Jeg vet at det ikke er mye som skal til før jeg er foran og da vinner jeg. Man vinner som regel når man slår henne. Det blir veldig spennende og veldig tett. Samtidig skal jeg være veldig fornøyd hvis jeg får med meg en medalje fra VM. Det er tøffe tak i en VM-sprint, forteller 26-åringen.

Frykter tilfeldigheter vil avgjøre

Samtidig frykter også Falla at tilfeldigheter kan være med å avgjøre torsdagens sprint. 26-åringen gikk selv til topps under prøve-VM, men virker ikke å være spesielt begeistret for løypene i Lahti.

- Jeg liker bedre løyper hvor jeg føler det blir avgjort med styrke, hurtighet og kondisjon enn glid. Det blir viktig å ha gode ski i Lahti hvis man skal vinne en sprint der. Uten å være for negativ, har jeg ut ifra hvordan løypa var i fjor sett finere mesterskapsløyper enn den i Lahti, forklarer Falla.

PRØVE-VM: Maiken Caspersen Falla vant sprinten i prøve-VM i Lahti.

Med høy fart og bråe svinger, tror den norske sprinteren at mange vil få problemer med å holde seg på beina.

- Jeg tror vi kommer til å få se flere uhell i den løypa her enn vi har gjort tidligere i år.

- Det er spennende for TV-seerne, men litt kjedelig for oss som har trent titusenvis av timer for å havne på rumpa i siste sving, sier Falla.

Lite kontakt



Det er likevel ikke løypa som står mest i fokus hos 26-åringen dager før VM-starten. Nå er det tanken om å være best mulig forberedt som gjelder.

- Følelsen er veldig bra. Jeg føler formen min har vært veldig stigende den siste måneden. Ting begynner å falle litt på plass, ting begynner å klaffe egentlig, sier Falla.

Sprintprologene i Lahti starter torsdag 14.00.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat: