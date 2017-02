Falla om svenskenes valg: - De har vært hemmelighetsfulle

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Søndag skal både de norske herrene og damene gå lagsprint under ski-VM i finske Lahti. På herresiden stiller Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen, mens det enn så lenge ikke er bestemt hvem Maiken Caspersen Falla får med seg som makker i damerennet.

Da de uttatte norske utøverne til lagsprinten stilte på pressekonferanse lørdag la de ikke skjul på at det kommer til å bli en tøff konkurranse.

- Hemmelighetsfulle



Som vanlig blir svenskene blant utfordrerne, spesielt på damesiden. På det svenske damelaget går Stina Nilsson og Ida Ingemarsdottir.

Falla ser fram imot å møte rivalen Nilsson igjen. Under sprinten torsdag røk den svenske favoritten ut allerede i semifinalen, etter en krasj.

- Sverige blir nok den hardeste konkurrenten. USA var gode på sprinten, mens Finland har vært historisk gode. Det er mange tøffe utfordrere.

- Det var hvem som skulle gå med Stina vi lurte på. De var så hemmelighetsfulle under medaljeseremonien fredag. Det blir gøy å møte Stina. Hun er på hugget, det vet jeg, så det blir tøft, sier Falla.

På herresiden for svenskene går Emil Jönsson og Teodor Peterson. Akkurat det valget er Emil Iversen overrasket over og trønderen tror det svenske laget vil savne profilen Cale Halvfarsson i løypa på lagsprint.

- Jeg tror det er et stort tap for dem at Calle ikke går. Jeg tror lag som Italia, Finland og Russland blir hvassere enn Sverige. Theodor var ikke helt i slag på sprinten, men Emil har vist at han kan sette fart.

Også Klæbo tror Finland og Russland blir de tøffeste rivalene.

- Finland stiller med et sterkt lag. Det ryktes at de stiller med to maskiner av noen løpere. Det vil bli gått fort. Russland er nevnt, med Sergej Ustjugov i kalasform. Det blir nok de to tøffeste, sier unggutten.

Skremt av Ustjugov



Iversen har også notert seg at nevnte Ustjugov er i superform. Petter Northug uttalte fredag at russeren hadde «drap i blikket». Ustjugov ble nummer to på sprinten, men virket lite fornøyd med sølvet.

- Det er skremmende. Heldigvis skal vi ikke gå tremila mot ham og det er vel de som skal gå der han har lyst til å «drepe» i første omgang.

Unggutten Klæbo venter en steintøff konkurranse.

- Lagsprint er tøffere enn folk kanskje tror. Du gir alt i tre minutter, så er det pause i tre minutter. Tiden går utrolig fort og det er begrenset hvor mye du rekker å ta deg inn igjen. Finland stiller med løpere som er hakket bedre på distanse, enn sprint, på grunn av det, sier kometen.

Gutta jakter revansj



Klæbo tok bronse på sprinten, men har ikke lagt skjul på at han jakter gull i sitt aller første VM på seniornivå.

- Jeg er veldig revansjelysten. Jeg har ikke fått noe gull og er klar for å gå i krigen. Vi skal gjøre det vi er nødt til å gjøre. Begge har lyst til å få til et bra løp og får vi medalje, skal vi være bra fornøyd. Det er mange ulike ting som kan skje, men er vi påskrudd, håper jeg vi kan kjempe helt der oppe.

Iversen røk ut i semifinalen på sprinten tidligere i Lahti-VM, og er også klar på at han ønsker revansj for det som skjedde der.

GULLHÅP: Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen utgjør det norske herrelaget i lagsprint. Her sammen med Maiken Caspersen Falla.

- Ja, jeg er revansjelysten. Sprinten var ikke noe høydepunkt for meg. Jeg hadde lyst til å gå lagsprint. Det blir veldig hardt og krig til siste meter.

Spent Falla



Falla på sin side ble verdensmester under sprinten tidligere i mesterskapet. Hun er også regjerende VM-mester i lagsprint.

Hun bryr seg ikke så mye om hvem som blir makkeren, Under VM i Falunf or to år siden, gikk hun lagsprinten med Ingvild Flugstad Østberg.

- Jeg vet vi har et bra lag uansett. Vi må ha med de som er på hugget, de som er i form, og jeg er spent på hvem jeg skal gå med, sier hun.

- Jeg har Ikke ønsker om noen spesiell makker, legger hun til.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

