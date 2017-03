Forfang satte bakkerekord og fikk hilsen fra kjæresten: - Hun betyr alt for meg

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Norge tok et sterkt sølv på lagkonkurransen i hopp lørdag kveld. Mye takket være et fantastisk hopp og bakkerekord fra Forfang i andre omgang.

21-åringen klinket til med 138 meter, og til slutt ble det norsk lagsølv bak nokså overlegne polakker.

Forfangs kjæreste Celina Robertsen var også raskt ute med å hylle den norske helten etter den strålende hoppingen lørdag kveld.

På Twitter la hun ut denne meldingen etter rekordhoppet:

- Det siste @JohannForfang gjorde før han dro hjemmefra var å vise meg muskeltegnet (emoji). Og der skjønte jeg hva han mente. Sjukt! skrev Celina Robertsen.

Forfang blir tydelig preget og får antydninger til tårer i øynene når Nettavisen viser ham kjærestens melding.

- Det er spesielt, sier en rørt bakkerekordholder til Nettavisen.

Siste @JohannForfang gjorde før han dro hjemmefra va å vise mæ "💪🏼" ..Og dér skjønte æ ka han mente. Sjukt! #nrksport — Celina Robertsen (@celinarobertsen) March 4, 2017

Når en av journalistene spør om han har en tåre i øyekroken, svarer Forfang ja og bekrefter at det er på grunn av kjærestens melding.

- Da jeg skulle kjøre hjemmefra sto hun og vinket til meg. Da gjorde jeg sånn (muskeltegnet), forklarer han.

- Hun betyr alt for meg, sier en følelsesladet Forfang.

Når Nettavisen kontakter Forfangs kjæreste lørdag kveld, har hun følgende hilsen til kjæresten gjennom Nettavisen:

«Gratulerer med et nydelig hopp, og en velfortjent sølvmedalje! Æ e uendelig stolt av dæ, og det blir ordentlig godt å få dæ hjem en tur før vi skal kose oss sammen på Raw Air».

💋 Et innlegg delt av Celina Robertsen (@celinarobertsen) søndag 12. Feb.. 2017 PST

- Vanvittig godt

Forfang, som er en svært talentfull hopper og spås en lysende fremtid, beskriver bakkerekorden som en guttedrøm som går i oppfyllelse.

- Det er dette jeg så for meg i hodet mitt da jeg var liten, og at jeg nå får det til i et mesterskap og smadrer rekorden ... Det er så vanvittig godt! slår han fast.

- Er det mulig å hoppe lenger?

- Ikke i konkurranse, i hvert fall. Den bakkerekorden skal være vanskelig å slå, sier Forfang.

Norge-trener Alexander Stöckl tar av seg hatten for Forfangs rekordhopp.

- Det er det råeste jeg har sett i storbakken, det må jeg si. 138 meter her, der det er dønn flatt. At han klarer å stå der, det er stort, sier Stöckl til Nettavisen.

- Et hopp for historien

Clas Brede Bråthen er en fornøyd sportssjef etter lørdagens medaljerenn. Han tar store ord i bruk for å beskrive Forfangs bakkerekord, som var hele tre meter lenger enn den forrige.

- Det er et hopp for historien. Å sette en såpass overlegen bakkerekord i et såpass historisk anlegg som Lahti er noe som blir husket i hoppverden i mange, mange år fremover. Jeg kan ikke se for meg at den blir slått med det aller første, sier Bråthen til Nettavisen.

LANGT NEDE: Anders Fannemel trodde han hadde ødelagt alt.

For Anders Fannemel ble det en kveld i begge ender av følelsesskalaen.

25-åringen trodde nemlig han hadde ødelagt alle muligheter for medalje med et særdeles svakt hopp på bare 112,5 meter i vanskelige forhold i andre omgang.

- Ble forbannet

Nettavisen observerte en svært nedbrutt Fannemel etter hoppet, og Hornindal-gutten satt lenge med hodet i egne hender og deppet.

- Jeg ble forbannet først, så bare innser jeg at alt føles kjørt ut. Da ville jeg bare deppe, forteller han til Nettavisen.

Hopperne har tatt medalje i alle VM siden 2003. Lahti-VM var nær å stoppe den fine rekken, men et medaljeløst VM ble altså reddet med sølv i hoppernes siste konkurranse.

Det er derfor en lettet sportssjef vi prater med i Lahti lørdag kveld.

- Jeg er veldig glad på vegne av norsk hoppsport, utøvere, trenere og ledere som har jobbet knallhardt. Nå er jeg tom, og det er ofte sånn det er når det går veien, sier Bråthen til Nettavisen.

BAKKEREKORD: Johann Andre Forfang hoppet hele 138 meter i lagkonkurransen i Lahti.

Fantastisk

Trener Stöckl takker for tålmodigheten etter mesterskapets første og eneste hoppmedalje.

- Det er mange som har jobbet utrolig hardt med utøverne de siste ukene. Jeg tror det er viktig for alle som har vært med i prosessen, og jeg er fantastisk for at jeg har et fantastisk trenerteam og støtteapparat, sier Stöckl.

Polen vant med 1104,2 poeng foran Norges 1078,5. Østerrike tok bronse med 1068,9.

- Dette betyr enormt mye. Vi har slitt som lag denne sesongen, vi var langt bak i forrige lagkonkurranse. Det er helt fantastisk at vi klarer å ta sølv, sier Daniel-André Tande til NRK etter rennet.

Her kan du lese mer om lørdagens VM-sølv til Norge.

Anders Fannemel, Daniel André Tande, Johann André Forfang og Andreas Stjernen hoppet på det norske laget.

Nå gjenstår kun én konkurranse før Lahti-VM 2017 er over. Verdensmesterskapet avsluttes med femmil for herrer søndag. Den starter 13.30.