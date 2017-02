Frustrert Østberg etter nedtur: - Et nytt slag i trynet

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Marit Bjørgen gikk inn til gull på 15 kilometeren i VM lørdag, men for flere av de andre norske jentene gikk det tungt.

Ingvild Flugstad Østberg kom til VM som et gullhåp, men har skuffet stort så langt i mesterskapet. På sprinten slet hun voldsomt og lørdag gikk det ikke stort bedre. Gjøvik-jenta endte til slutt på en 19-. plass.

- Slag i trynet



Det var hun selvsagt svært lite fornøyd med. Overfor Nettavisen innrømmer Østberg at det har gått tungt i VM-løypene så langt.

- Det er ikke det morsomste. Jeg må fighte litt med hodet og motivasjonen. Jeg har ikke lyst til å være der jeg er og være der jeg er i feltet. Det er tungt når det er VM og jeg har store mål for mesterskapet. Jeg har lyst til å gå bra på ski og fort, også kan jeg ikke det, sier hun.

Østberg er klar på at hun sliter med å ta med seg det positive fra dette.

- Jeg må gjøre en bra jobb på det. Det er ikke så lett å ta ut de positive tingene når jeg får et slag i trynet, en gang til. Jeg må plukke fram det jeg er god på, og dyrke det, for jeg er i bra form, egentlig, sier 26-åringen.

Før mesterskapet i Finland utalte Østberg til Nettavisen at hun dro til mesterskapet for å vinne sin første individuelle VM-medalje.

- Ekstremt kjedelig



Så langt har hun ikke være i nærheten av den målsettingen.

- Det gikk absolutt ikke sånn som jeg hadde håpet og trodd. Jeg kom til VM for å kjempe om en pallplass, og så kjemper jeg om en 20.-plass.

- Det sier alt egentlig alt, sier en oppgitt og frustrert Østberg.

Nå ønsker Gjøvik-jenta tid for å finne ut hva som er galt.

- Nå må jeg tenke meg om, før jeg konkluderer. Det ekstremt kjedelig.

Til tross for den svake VM-starten er ikke Østberg redd for at en plass på det norske stafettlaget kan ryke, selv om flere ønsker den plassen.

- Jeg håper ikke det, jeg vet hva jeg er god for på stafett, uansett hva slags andre løp jeg går. Det er mange andre som kjemper om den plassen. Jeg vet at jeg kan prestere bra på den stafetten, men skal selvsagt være ærlig på hvordan jeg føler meg. Jeg mener jeg er bra nok for det laget med bakgrunn i hva jeg har gjort tidligere i år og hva jeg har inne, sier hun.

- Ikke noe galt



Trener Roar Hjelmeset svarer slik på spørsmål om hvordan han vurderer den norske laginnsatsen lørdag.

- Så lenge man tar gull, må det være det viktigste, flirer Hjelmeset.

Men de norske jentene vurderer han slik:

VET IKKE HVA SOM ER GALT: Trener Roar Hjelmeset.

- Heidi er med og kjemper om en pallplass, men dessverre ble det for tungt for henne. Astrid har ikke gått veldig fort før i år, og en åttendeplass er veldig godkjent. Ingvild er for dårlig, og hun hadde vel et håp om å kjempe i toppen. Hun er den store skuffelsen sånn sett, sier Hjelmeset.

- Hva tror du er galt med Ingvild?

- Jeg tror ikke det er så veldig mye galt, når vi kommer til tirsdagens løp tror jeg hun er en stor medaljekandidat, sier han til Nettavisen.

Tungt for Weng



Heidi Weng lå lenge bra an, men etter skibyttet måtte den norske jenta slippe tetgruppa. Til slutt endte det med en kjedelig femteplass.

- Det var tungt. En grei klassiskdel, og jeg følte meg sprek, men da vi byttet til skøyting var det stopp. Dessverre. Men det var ikke Heidi Weng i form, sier hun etter rennet.

- Hva tror du er grunnen til det?

- Jeg vet ikke helt, jeg pleier å være i form på den tiden her. Nå føler jeg at dette var et av de svakeste rennene jeg har gått i år, jeg fikk litt NM-følelse. Det er litt kjedelig når det gjelder, men det er positivt at jeg gikk så bra på klassisk, og det er positivt at jeg ble nummer fem, det er helt utrolig, sier Weng til Nettavisen.

- Ikke bekymret



Hun beskriver det som at «hun ikke hadde noe å gå med».

SKUFFET: Heidi Weng nådde ikke helt opp på 15-kilometeren.

- Noen andre var bedre enn meg i dag, og det må jeg bare akseptere, sier hun.

- Er du bekymret for resten av VM?

- Nei, det er mange dager igjen, og det kan snu fort, sier hun til Nettavisen.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

