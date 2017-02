Haugen tok sensasjonell bronsemedalje da Hirscher vant

ANNONSE

Leif Kristian Haugen tok fredag en sensasjonell bronsemedalje i storslalåmrennet i alpin-VM i St. Moritz.

Gullet gikk til storfavoritten Marcel Hirscher, mens sølvet gikk til Roland Leitinger.

Henrik Kristoffersen endte på en fjerdeplass i storslalåmrennet. Dermed gikk de to første plassene til Østerrike, mens Norge tok de to påfølgende plassene.

Bronsemedalje



Haugen lå på sjuendeplass etter førsteomgangen, men den solide prestasjonen i finaleomgangen sørget for at nordmannen klatret på resultatlisten.

Haugen kjørte inn til ledelse i rennet, men ble senere passert av Roland Leitinger og til slutt også Marcel Hirscher.

Bronsemedaljen er karrierens beste resultat for Haugen.

- Det er drøyt. Det er helt sykt. Det er litt surrealistisk at jeg står her og snakker om VM-medalje. Jeg ga bånn gass, jeg angrep hele veien. Jeg tenkte «fortere, fortere, fortere», sier Haugen til NRK.

- Jeg har drømt om det, men har våget å prate om det, sier han videre.

- Jeg var ikke sikker på hva jeg skulle tro da jeg kjørte i mål. Det føltes ikke veldig bra i løypa, sier bronsevinneren.

Lagkameraten Henrik Kristoffersen havnet like utenfor pallen.

Kristoffersen fikk det ikke til å stemme i finaleomgangen. Han tapte tid nedover og slo staven i bakken i frustrasjon over mål. Det ble den sure fjerdeplassen på Kristoffersen.

- Noen må være firer, i dag var det meg. Ikke mye å gjøre med det, sa Henrik Kristoffersen til NRK.

Fakta: Siste ti VM-vinnere i storslalåm menn:

* 2017: Marcel Hirscher, Østerrike * 2015: Ted Ligety, USA * 2013: Ted Ligety, USA * 2011: Ted Ligety, USA * 2009: Carlo Janka, Sveits * 2007: Aksel Lund Svindal, Norge * 2005: Hermann Maier, Østerrike * 2003: Bode Miller, USA * 2001: Michael von Grünigen, Sveits * 1999: Lasse Kjus, Norge

Skuffet Neteland

Bjørnar Neteland var nummer 28 etter første omgang, men gjorde en kostbar feil i starten av finaleomgangen. 25-åringen maktet ikke å klatre opp blant de 20 beste. Han ble nummer 26.

- Jeg gjorde en stor feil ut på den flaten, da mistet jeg all fart. Da ble det litt håpløst. Det er moro å være med i VM, men jeg skulle ønske at jeg hadde klart å kjøre slik jeg gjør på trening, sa Neteland til NRK.

Flere kjørte ut i finaleomgangen. Løypa var krevende, det samme var vær- og lysforholdene.

Høydramatisk

Finaleomgangen av storslalåmrennet ble utsatt en halvtime etter at det plutselig ble høydramatisk på skistadionen i St. Moritz.

Under et flyshow traff et av flyene en kameravaier som var strukket over stadionområdet.

Vaieren røk, noe som førte til at et kamera falt ned i målområdet. Ingen ble skadet i hendelsen, men stolheisene ble stoppet i flere minutter. Dermed ble også starten av andreomgangen utsatt en halv time.