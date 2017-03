Her er Northugs drømmescenario for femmila

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): På spørsmål fra Nettavisen om hva som er Northugs drømmescenario for søndagens 50-kilometer, svarer 31-åringen slik:

- Drømmescenarioet er å håpe på at jeg har en god dag, gode bein og at jeg klarer å være med på kjøret så lenge som mulig. Så får jeg håpe at jeg har igjen litt saft til den siste mila når det skal avgjøres, sier Northug til Nettavisen.

- Hadde druknet

2017-sesongen er ikke blitt slik «Mosvik-ekspressen» hadde sett for seg på forhånd.

Northug gikk på en overtreningssmell og bommet totalt på formen da den gjaldt som mest. På VM-sprinten ble det en skuffende 5. plass, mens Northug var hjemme og så stafetten på TV da Finn Hågen Krogh gikk Norge til gull som erstatteren hans på ankeretappen.

Nå har han én sjanse igjen i VM – det er den fem mil lange styrkeprøven på søndagens avsluttende VM-distanse.

Northug fikk med seg de dårlige forholdene på fredagens stafett. Han er glad han ikke gikk når snøen ble som den ble.

- Jeg hadde druknet om jeg hadde begitt meg ut på det føret. Finn danset derimot lett og fint på ski, fleiper Northug.

Han var ikke like offensiv som vanlig, Northug, da han noe småtrøtt lørdag morgen gikk opp på podiet til landslagets siste forhånds-pressekonferanse i mesterskapet.

Northug: - Jeg er spent

31-åringen innrømmer at han har en usikkerhet i kroppen før søndagens renn.

- Jeg er spent, og har vel vært bedre forberedt før. Men formen har vært stigende etter sprinten og tremila jeg gikk hjemme i Norge på søndag, så nå har jeg fått overskudd og håper å høste av det, sier Northug.

Planen er i utgangspunktet klar.

- Jeg skal prøve å gå fornuftig, jeg skal ikke gå på en smell på de to-tre første milene, sier han.

FEMMILSGUTTA: Sjur Røthe (t.v.), Anders Gløersen, Hans Christer Holund, Petter Northug og trener Tor Arne Hetland under pressekonferansen for herrer lørdag. Disse og Martin Johnsrud Sundby er klar for distansen søndag.



Landslagstrener Tor-Arne Hetland mener man aldri skal avskrive Northug i medaljekampen. Han er svært spent på hva han får se av sin største stjerne søndag.

- Petter slutter aldri å imponere meg. Det blir spennende å se i morgen om han klarer å være med feltet. Han kommer til å gå dypt i kjelleren hvis det blir snakk om en avslutning der han kan ta en medalje, sier Hetland til Nettavisen.

- Hva tror du motgangen gjør med ham?

- Jeg tror det motiverer ham. Han prøver å stable sammen en grunnmur sånn at han kan prestere så godt han kan med de forutsetningene han har, forteller landslagstreneren.

- Petter kommer til å henge med så lenge han kan og blir det en avslutning så vet vi hva han kan, sier Hetland.

SPENT: Petter Northug vet ikke helt hva han går til på søndag.

Håper på OL-femmil

Norges største langrennsstjerne de siste ti årene fikk også spørsmål om han tror han står overfor karrierens siste femmil.

Det avfeier trønderen.

- Det håper jeg ikke, jeg håper jeg er klar for en ny femmil neste år i OL. Med litt bedre forberedelser håper jeg å være med og krige om en av plassene der, men det er ikke tvil om at det blir tøft å gå seg inn på laget der, sier Northug.

På spørsmål om hvilke løpere han ser for seg på topp tre, svarer han Martin Johnsrud Sundby, Sergej Ustjugov og Hans Christer Holund.

Det er altså Northug, Hans Christer Holund, Anders Gløersen, Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby som skal gå 50-kilometeren for Norge. Les mer om uttaket her.

- Sjansen for gull til Norge er stor. Martin i knallbra form, han er soleklar favoritt. Noen outsidere for medalje er det også på det norske laget, og kanskje kan noen av dem ta gull på en maksdag. Norge er størst favoritt til å vinne gull, mener 31-åringen.

Northug var allerede kvalifisert til femmila ettersom han er regjerende verdensmester fra Falun i 2015.

