Her er reglene de norske stjernene må følge i Lahti

LAHTI (Nettavisen): Den norske landslagstroppen er på plass i VM-byen Lahti og er klare til å kjempe om medaljer.

Men et verdensmesterskap innebærer langt mer enn bare konkurranser for utøverne. Mye ventetid er en ting, men også media krever en sin bit av utøverne som nesten daglig må stille til pressekonferanse under mesterskapet.

Det skal de imidlertid være godt forberedt på, skal vi tro landslagsledelsen.

I forbindelse med innkallingen til mesterskapet i Finland mottok alle utøverne en epost med regler for hvordan de skal håndtere media, samt sosiale medier.

- Klare retningslinjer



Landslagssjef, Vidar Løfshus, mener det er viktig med en gjensidig respekt mellom utøverne og pressen.

- Det er klare retningslinjer. Vi har sett mange eksempler på at folk har blitt sure og bare gått fra media. Det skal være gjensidig respekt. Dere skal ha respekt for oss og vi skal ha respekt for den jobben dere skal gjøre med å formidle det glade budskapet rundt omkring i verden, sier Løfhus til Nettavisen.

I tillegg til håndteringen av media, har utøverne også fått beskjed om hvordan de skal opprettholde gode sanitære forhold under mesterskapet for å unngå sykdom.

- Det går mest på hygiene og det å ta vare på seg selv. Man må passe håndvask og sånn type enkle ting. Det er det som er det viktigste, forklarer landslagssjefen.

FORBEREDT: Vidar Løfshus sier de norske utøverne må forholde seg til klare retningslinjer når de snakker med media.

- Må la mobilen ligge



Sprinttrener for herrelandslaget, Arild Monsen, er også opptatt av det sosiale når utøverne er på tur sammen.

Han har gitt sitt lag beskjed om hvordan han ønsker at de skal oppføre seg under mesterskapet i Finland.

- Vi prøver å ha felles måltid og samle laget. De bor på fellesrom, men vi skal se hverandre gjennom døgnet. Ikke for mye, men ikke for lite, sier Monsen til Nettavisen.

Monsen er tydelig på at utøverne skal ha fokus på hverandre når de møtes til måltid og lignende.

- Når vi spiser, så spiser vi og prater med hverandre. Da kan mobilen ligge i lommen. Det er ikke den som skal være førsteprioritet da. Da prøver vi å være sosiale og ha et fint tema å diskutere, forteller landslagstreneren.

OPPTATT AV DET SOSIALE: Arild Monsen synes det er viktig at utøverne snakker med hverandre på samling.

Her er utøvernes spilleregler under VM i Lahti:



Media/Sosiale Medier

1. Forholdet mellom NSFs tropp under VM i Lahti og mediene skal preges av gjensidig forståelse og respekt for hverandres oppgaver og situasjon.

2. Kontakten mellom NSFs tropp og media skal være bygget på ærlig og åpen kommunikasjon.

3. Utøvere og ledere/støtteapparat i NSFs tropp er tilgjengelige for mediene i henhold til inngåtte avtaler før og under mesterskapet.

4.Utøverne møter mediene til avtalt tid etter omforent plan mellom kl. 09.30-10.30 dagen før konkurransedag - om ikke annen avtale er gjort med lagets trener eller medieansvarlig. Mediemøtene gjennomføres i NSFs pressesenter rett ved utøverhotellet i Vierumäki.

5. Utøverne er tilgjengelig for media i mixed zone i arena så snart det er praktisk mulig etter konkurranse.

6. Medaljevinnere stiller på internasjonal pressekonferanse i Mediesenteret etter konkurranse/mixed zone, og i NRKs kveldsstudio og mixed zone etter premieseremoni i Lahti sentrum på kvelden.

7.Alle medieavtaler inngås via det enkelte teams medieansvarlig.

8. Media har ikke adgang til NSFs utøverhotell Ilka i Vierumäki. Som deltager i den norske troppen har du ikke anledning til å fotografere/filme for mediene på områder disse ikke har adgang - om dette ikke er avtalt på forhånd med din medieansvarlig.

9.Utøverne kan gjerne poste på Sosiale Medier, og med omhu. Private poster er en svært god «nyhetskilde» og regelen - uten unntak - er: BRUK HODET! Husk at du er en del av et lag når du kommuniserer/poster til omverdenen. #godesammen J Marked/SkiTV spør deg før de evt filmer.

10. Vi snakker MED og ikke om. Uklarheter og evt uenigheter mellom utøvere, trenere eller andre i støtteapparatet/eksternt, tas opp internt og direkte med den/de det gjelder, ikke i media.

Vi har positiv innstilling og er generøse med hverandre i NSFs tropp – vi unner og beundrer!

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!