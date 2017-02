Hilde måtte vente i spenning: - Jeg satt med en whiskeyflaske og en sportsdrikk foran meg

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Den norske skihopperen har i løpet av de siste årene opplevd å bli vraket til både VM, OL og hoppuka, men var igjen med i VM-diskusjonen da den norske hoppledelsen skulle ta ut årets VM-tropp til Lahti.

Hilde forteller til Nettavisen at han kjente på nervene i timene før uttaket var klart, og hadde forberedt seg på begge scenarioer.

- Jeg satt med en flaske whiskey og en flaske sportsdrikk foran meg, sier Hilde til Nettavisen.

- Jeg har blitt vraket til mesterskap før og vet hvor kjedelig den følelsen er. Samtidig har jeg fått lov til å være med i mesterskap før og vet hvor glad man blir da. Det var to mulige utfall. Det ene er den desidert beste beskjeden man kan få i løpet av den dagen, mens den andre beskjeden er den desidert verste beskjeden. Folk har vel opplevd både skuffelse og glede i livet, og dette var eksempel på slike ytterpunkter, forklarer Hilde.

Beskjeden fra landslagsledelsen var heldigvis positiv for Hildes del. Han var blant de seks hopperne som fikk reise til VM.

Test deg selv: Hvor mye kan du om sprint?

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NORGES VM-LAG: F.v: Tom Hilde, Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Anders Fannemel og Robert Johansson.





Stöckl: - Sa han det?

Onsdag møtte han, lagkameratene og landslagsledelsen til pressekonferanse i Lahti.

Landslagstrener Alexander Stöckl ler når han hører hva Hilde gjorde rett før han fikk vite om uttaket.

- Sa han det? Spørsmålet nå er jo om han tok sportsdrikk eller whiskey når han ble skikkelig glad, sier Stöckl til Nettavisen.

- Jeg håper han valgte sportsdrikken, humrer sportssjef Clas Brede Bråthen.

Østerrikske Stöckl er glad for at Hilde er en del av den norske troppen.

- Du merker det her, på pressekonferansen, at når Tom sier noe, så følger resten av gutta med. Rutinen hans er viktig for laget. Han sprer en vis ro, han vet hvordan ting fungerer og er fleksibel nok, og det påvirker resten av utøverne, forklarer landslagstreneren.

Han får støtte av Bråthen.

- Tom er en fyr som har veldig mye erfaring. Han er veldig reflektert. Han bidrar hele tiden med erfaringen sin og sitt perspektiv på ting. Han er en viktig brikke i laget. Aller viktigst er han hvis han klarer å ta ut det vi vet han er god for som skihopper. Da kan det bli veldig bra å ha ham her, sier Bråthen til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LAGLEDERNE: Landslagssjef Clas Brede Bråthen og landslagstrener Alexasnder Stöckl mener Tom Hilde er en viktig mann å ha med i den norske troppen.





Hard kamp om å få hoppe

Selv om Hilde har kommet seg til VM, vet han at jobben på ingen måte er gjort. I den norske troppen er det seks utøvere, mens kun fire får hoppe i konkurransene.

Det betyr at treningshoppene de kommende dagene i Lahti blir avgjørende for Hilde og hans lagkamerater.

- Hvis jeg klarer å starte med bra flyt og kan bygge på derfra, kan dette bli veldig bra. Hvis jeg derimot begynner å slite allerede i første treningshopp og har mye å jobbe med, er det en lang vei når vi er seks utøvere som kjemper om fire plasser.

- Det er vel et par av de som også er vanskelige å komme seg unna uansett hvordan treningshoppene går. Det er en tett kamp, men forhåpentligvis gjør den mengden med trening som jeg har hatt hjemme at det sitter fra første hopp, sier Hilde.

Onsdag ble den offisielle treningen i VM-bakken i Lahti avlyst som følge av vind.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!