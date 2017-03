Hjelmeset i krangel med svenskene etter 30-kilometeren

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Det var under lørdagens 30-kilometer at Norges landslagstrener Roar Hjelmeset lot seg provosere av den svenske smøresjefen Urban Nilsson.

TV-bilder fanget opp Hjelmeset som slo etter Nilsson med en stav da de begge stod langs løypen.

Den norske treneren skal ha blitt irritert fordi han mente svensken stod i veien for Astrid Uhrenholdt Jacobsen som passerte dem.

Grip: - Usportslig oppførsel!



Sveriges landslagssjef, Rikard Grip, forteller at den norske treneren kom bort til svenskene etter løpet for å fortelle hva han mente.

Det setter imidlertid ikke Grip særlig pris på.

- Han kommer og skal irettesette oss, men jeg synes det er litt feil å gjøre, sier Grip til Nettavisen.

- Jeg vet ikke hva han holder på med, sier den svenske landslagssjefen.

Grip forteller at han ikke forstår hva Nilsson gjorde feil og vurderer nå å ta saken videre.

- Er du forbannet på Roar?

- Nei, men jeg synes det er usportslig oppførsel og det har jeg opplevd tidligere med Roar Hjelmeset, sier Grip før han forlater arenaen.

SLÅR MED STAVEN: Roar Hjelmeset slo til Sveriges smøresjef med en stav for å få han til å flytte seg.

Hjelmeset: - Stod i veien for Astrid



Hjelmeset er derimot tydelig på at den svenske smøreren holdt på å ødelegge for Jacobsen.

- Han hadde kommet litt langt inn i feltet, for han heiet jo på de svenske jentene. Astrid Jacobsen kom i rygg på den svenske smøreren og ropte at han skulle flytte seg.

- Han flytta seg ikke, så hun ropte en gang til at han skulle flytte seg. Så ropte jeg at han måtte flytte seg, men han gjorde det fortsatt ikke. Til slutt hadde jeg en stav jeg måtte få hans oppmerksomhet med, og da skjønte han at han hadde kommet litt langt inn i løypa, sier Hjelmeset.

Dysset ned hendelsen



Smøresjef Nilsson var lite interessert i å snakke om hendelsen etter rennet. Han sier følgende på spørsmål om hva som skjedde.

- En av de norske jentene kom ut på siden, og han ville vei heie på sine egne jenter. Jeg var litt for langt oppe i sonen hans, sier Nilsson om episoden.

På spørsmål om slaget fra Hjelmeset, prøver den svenske smøresjef å dysse ned situasjonen.

- Ja, men man vil vel markere at det kommer norske løpere, svarer Nilsson.

SMØRESJEF: Urban Nilsson forsøkte å dysse ned situasjonen med Roar Hjelmeset etter løpet.

Han bekrefter at han har pratet med Hjelmeset om sitasjonen etter rennet.

- Vi tok hverandre i hånden da det var over. Det er ingen «hard feelings» , sier Nilsson til Nettavisen.



- Ville du gjort det samme som Hjelmeset?



- Nei, sånn gjør vi vel ikke, svarer han.

Fire norske blant de fire beste

Selv om det var ampert under løpet, hadde Hjelmeset god grunn til å være fornøyd med 30-kilometeren i Lahti.

Marit Bjørgen gikk inn til seier foran Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, mens Ragnhild Haga ble nummer fire.

Det betyr at Norge har vunnet samtlige seks konkurranser for kvinner i langrenn under verdensmesterskapet i Finland.

LIVE: Følg alle konkurransene fra VM direkte her

VM avsluttes søndag med femmila for herrene.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!