Hodebry for landslagstrener Hjelmeset: - Noen må vrakes

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Torsdag skal det norske damelaget i aksjon på 4x5 kilometer stafett under ski-VM i finske Lahti. Norge er gullfavoritter.

Landslagstrener Roar Hjelmeset står imidlertid overfor et svært tøft valg de neste dagene. Det er kun fire plasser ledig på stafettlaget, men minst fem løpere er per nå aktuelle for en plass.

- Noen må vrakes, sier Hjelmeset til Nettavisen.

Marit Bjørgen regnes som et sikkert kort. Veteranen har allerede sikret seg to gull i mesterskapet og ser ut til å være i superform.

Heidi Weng, som tok gull på lagsprinten, er trolig også nær en plass på laget, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen imponerte med en bronse på 10-kilometeren tirsdag.

Alle vil gå



Før VM var Ingvild Flugstad Østberg også sett på som en klar kandidat til stafetten, men Gjøvik-jenta har ikke fått det til så langt i Lahti.

Det åpner for at Maiken Caspersen Falla, som i likhet med Bjørgen har tatt to gull så langt, kan få en plass på laget. Sprinteren har gitt klare signaler om at hun ønsker å gå, men det samme har Østberg gjort.

- Maiken har signalisert at hun kan ønske å gå stafetten. Men det er flere som har sagt at de ønsker å gå, så hun er ikke alene. Det er ingen som har meldt seg ut, sier Hjelmeset om det tøffe valget.

Ingvild Flugstad Østberg, som ble nummer åtte på 10-kilometeren tirsdag, legger heller ikke skjul på at hun vil med på stafettlaget.

- Dere vet hva jeg mener om stafetten, jeg har vanvittig lyst til å gå den. Andre har vist god form, og jeg viser stigende form, og har lyst til å gå en stafettetappe, men Norge stiller uansett et bra lag, sier Østberg.

- Det er ikke jeg som tar ut laget, men jeg har bare sykt lyst til å gå.

- Vært bedre enn meg



26-åringen innser likevel at andre har prestert bedre enn henne i Lahti.

- De har tatt medalje og det har ikke jeg. Det er ikke bare VM som avgjør hvem som går stafett. Det er viktig å vise hva man er god for når det gjelder og det har de andre vist bedre enn meg her, medgir Østberg.

Hjelmeset sier at han og landslagsledelsen har gjort sitt for å hjelpe 26-åringen mot toppformen, men mener hun må ta mest ansvar selv.

Østberg røk ut i kvartfinalen på sprinten og endte helt nede på en 19.-plass på 15 kilometer med skibytte.

- Hun gjør det meste selv. Vi må bare minne henne gang, etter gang på at hun er en veldig god skiløper. Den største delen av jobben må hun gjøre selv. Så får vi hjelpe henne med å få troen tilbake, sier Hjelmset til Nettavisen.

- Mye bedre



Treneren mener Østberg viste framgang på 10-kilometeren.

(artikkelen fortsetter under lenken)

- Det var veldig mye bedre enn forrige gang. Taktisk var hun nok litt for ivrig og fikk svi for det mot slutten. Etter 900 meter var hun nesten ti sekunder bak Astrid. Hun var nok litt for hissig i starten, sier han.

Hjelmeset vil ikke avsløre noe rundt hvem han tar ut på stafetten.

- Vi får bare sette sammen et lag med de fore damene som kan gå fortest. Dere får vente å se, sier landslagssjefen lurt til pressen.

Svaret på hvem som skal gå får vi først vite onsdag etermiddag. Ifølge Norges Skiforbund skal Hjelmeset avsløre uttaket klokken 15.30 norsk tid.

Les alt om VM i Lahti her

LIVE: Følg alle konkurransene fra VM direkte her

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!