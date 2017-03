Iivo Niskanen med overlegent gull-løp

ANNONSE

LAHTI/GRENSEN (Nettavisen): Niskanen tok et knusende overlegent gull og vant til slutt 17 sekunder foran Sundby. Niklas Dyrhaug knep bronsen med et glimrende løp.

Nå kan finnen endelig juble over sitt første individuelle VM-gull, mens ventingen fortsetter for Sundby.

Sundby var selv veldig fornøyd med eget løp og ble overrasket da han fikk sekunderingene ut i rennet.

- Jeg går et av mine beste 15 kilometer-løp noen gang. Jeg skvatt litt ved sekunderingene, men han har gått styggfort. Jeg tenkte at jeg går drittfort, så åssen klarer han å gå fortere enn dette liksom, sa Sundby til NRK etter løpet.

Dyrhaug fikk sin revansje

Niklas Dyrhaug kjempet lenge med russeren Aleksandr Bessmerthnykh om bronsemedaljen. Etter å ha ligget bak russeren nesten hele løpet klarte han til slutt å ta igjen russeren, som slet de siste kilometerne.

- Da jeg fikk sekunderingen om at jeg lå og kjempet om bronsen, hadde jeg noe skikkelig å gå for. Det var en krig de siste 3,75 kilometerne, sa Dyrhaug til NRK.

- Fra å bli vraket på tremila, så kommer han hit og tar sin første individuelle VM-medalje, jubler NRKs kommentator Jann Post.

Les også: Sundby om marerittet i VM-debuten i 2009: - Ikke noe gøy

- For puslete

De store favorittene åpnet sterkt til første passering og det var kun 1,4 sekunder mellom de fem beste. Johannes Høsflot Klæbo ledet ved passeringen, men det ble siste gang for det unge talentet. Klæbo endte på en 14.-plass.

- Det blir rett og slett litt for puslete.I dag fikk jeg det rett og slett for tøft. Niskanen er i en egen klasse i dag, sa Klæbo til NRK etter løpet.

20-åringen var imponert over Niskanens gull-løp.

- Det han leverer i dag er utrolig. Det ingen i verden som klarer å henge på han, sa Klæbo til NRK.

Finnen åpnet forrykende og lå 11,4 sekunder foran Martin Johnsrud Sundby på andreplass etter bare 4,7 kilometer.

- Han har jo avgjort løpet sitt i det midtre partiet, fortalte NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Den finske favoritten virket veldig sterk under rennet. Da Martin Johnsrud Sundby passerte nesten halvminuttet bak finnen etter 9,5 kilometer, var det ingen tvil lenger.

Sundby feilet igjen

Sundby feilet igjen på å ta et individuelt VM-gull. Selv om det ble VM-medalje på mannen fra Røa, var det liten tvil om at gullet var det eneste som var var godt nok.

- Martin er alltid høyt oppe, men igjen kommer det en og stjeler VM-gullet, konstaterte NRK-kommentator Jann Post.

Didrik Tønseth gikk et jevnt godt renn, men maktet ikke å holde tritt med pallkandidatene. Tønseth endte til slutt på en 5.-plass, 45 sekunder bak Niskanen. Andrey Larkov fikk egentlig en delt 5.-plass med Tønseth, men ble disket for skøyting på onsdagens etappe. Etter at juryen hadde hørt russerens forklaring bestemte de seg for å ikke diske Larkov, men gi han et gult kort. Da endte Larkov på en 5.-plass likevel.

PS: Følg oss gjerne på Snapchat!