Iversen fikk rørende brev fra Sanna (10)

Lahti-VM gikk ikke slik Emil Iversen (25) ønsket.

Nedturen ble kronet med et spektakulært fall på søndagens sprintstafett. Der falt Iversen fra en mulig gullmedalje, og var nat urlig nok meget skuffet etter hendelsen.

Deretter ble han vraket fra 15-kilometeren, før han valgte å reise hejm fra VM. Dermed var han uaktuell for stafetten og femmila. Selv om de siste dagene har vært tunge for Iversen, har det også vært lyspunkter.

Torsdag la han ut et bilde på på Instagram-profilen sin der han takket for et støttende brev han hadde fått. Brevet var fra Sanna (10).

«Hei Emil. Jeg synes det var veldig synd at du datt. Du tar dem i OL. Jeg heier på deg uansett hvordan det går. Du er best, Ivers. Det vet alle. Hilsen Sanna 10 år», står det i det rørende brevet.

Iversen setter stor pris på støtten i brevform.

- Fantastisk at ei lita søt jente på ti år syntes det ver leit at jeg datt. Det bildet der skal få en hedersplass i huset mitt, skriver Iversen i en SMS til Nettavisen.

Nedturen i Lahti har gått hardt inn på trønderen. Men han understreker at han har fått utrolig god støtte, også utenom brevet fra lille Sanna.

- Det har vært helt utrolig. Jeg hadde veldig stang ut i VM, men når det kommer til familie og venner har jeg så absolutt hatt stang inn. Det er gull nå! forsikrer Iversen.

25-åringen er nå tilbake i Meråker. Der lader han opp med å slappe og gå noen skiturer før resten av sesongen skal fullføres etter VM.

Hærlig brev i posten idag 😍☺️💌👌🏼 #takk #Sanna10år Et innlegg delt av Emil Iversen (@emilivers) torsdag 02. Mars. 2017 PST