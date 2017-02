Iversen vil reise hjem fra Lahti

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Det var en knust Iversen som måtte ta den tunge turen gjennom pressesonen etter å ha falt på lagsprinten og dermed ødelagt Norges medaljesjanser søndag.

- Jeg er en mann som ikke presterer når det gjelder som mest og da må man ikke gå VM, sier Iversen.

- Når det gjelder som mest skjer det et uhell. Det hadde ikke skjedd med Petter Northug, forteller trønderen.

- Mener du virkelig at du vil reise hjem fra VM?

- Ja, det mener jeg selvfølgelig, sier Iversen til Nettavisen.

Norge så ut til å gå mot gull da Iversen ledet i den siste svingen like før oppløpet, men finske Iivo Niskanen kom i høy hastighet bakfra og kjørte inn i Iversen som skiftet spor foran finnen.

- Det som skjer er at jeg får et veldig bra utgangspunkt på sisteetappen min. Jeg går det jeg er mann om. Iivo går fort i dag, og jeg ser i siste sving at han er ganske nærme meg. Når jeg er på stadion her, så ser jeg at han er bak meg.

- Da tenker jeg at hvis han skal «streame» på meg nå, så får han hvertfall komme på utsiden sånn at jeg får den korteste veien inn til mål. Når jeg bytter spor, så har han mye høyere fart enn jeg var forberedt på og da blir det krasj, sier Iversen.

Hetland: - Han har ikke billett



Landslagstrener Tor Arne Hetland har forståelse for at Iversen er skuffet.

- Han vil finne et stort svart hull og synke ned i. Men han må bare få dette ut av hodet, det har skjedd før at noen har ventet i en stafett eller teamsprint. Det føles hardt for ham nå, og han føler at han har sviktet lagkompisen og hele laget, men han gjorde alt han kunne. Dessverre endte det slik, sier Hetland til Nettavisen.

På spørsmål fra Nettavisen om Hetland vil ta ut Iversen til 15-kilometerlaget.

- Nå skal vi la dette synke inn, så skal vi ta ut laget i morgen, sier han.

- Han sier han reiser hjem, hva sier du til det?

- Han har ikke en billett hjem ennå, spøker Hetland.

- Får han ikke lov til å dra?

- Dette er selvsagt hans første reaksjon, «nå vil jeg ikke være her mer, jeg vil hjem», men den beste terapien er å få tenkt seg om, sier Hetland.

Han legger til at han ikke tror han blir nødt til å beordre Iversen til å bli.

TRENER: Landslagstrener Tor-Arne Hetland vil gi Emil Iversen tid til å komme over skuffelsen.

Skiforbundet med pressemelding



I en pressemelding søndag ettermiddag presiserer også Norges Skiforbund i en pressemelding at Iversen ikke får dra hjem.

«Til orientering så reiser Emil Iversen tidligst hjem fredag 3. mars», heter det i meldingen fra medieansvarlig Gro Eide.

- Vi trenger alle våre løpere tilgjengelig i Lahti med tanke på herrestafetten torsdag 2. mars, sier Hetland i samme pressemelding.

Pappa Iversen: - Føler med ham



Pappa Ole Morten Iversen hadde ikke sett sønnens fall da Nettavisen snakket med ham etter rennet.

- Jeg håper jeg får tid til å se det.

- Hvordan takler han det?

- Det kommer han til å takle veldig bra, etter hvert. Men det er ikke sikkert han takler det så bra akkurat nå. Jeg snakka så vidt med ham før jeg gikk hit, og han er utrolig lei seg og knekt. Når han er høyt oppe, er han ekstremt høyt oppe. Og når han er skuffet og lei seg, er han veldig langt nede. I dag er en dårlig dag for ham. Men han har snudd det før, og vil sikkert gjøre det nå. Hvor lang tid det tar, det vet jeg ikke, sier han til Nettavisen.

- Hva sa du til ham da dere møttes?

- Det er ikke noe å si, jeg må bare vise ham at jeg føler med ham. Jeg må vise at jeg er stolt av ham uansett. Det er ikke noe vits å si at han får nye muligheter, nå må han bare komme seg gjennom det følelsesmessige kaoset her og ta den tiden han trenger, så må han snu det til noe positivt etter hvert.

