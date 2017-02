Iversen vraket til 15 kilometeren: - Jeg reiser hjem

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Emil Iversen har hatt et tungt VM så langt. Med fall på sprinten og lagsprinten har det ikke vært hans mesterskap. Nå har Tor-Arne Hetland valgt ut fire utøvere til 15 kilometeren, og Iversen er ikke blant dem.

– Jeg hører Tor Arne sier jeg underpresterer, men hvis man ser på løpet er jeg et fall unna VM-gull. Om jeg underpresterer, vet jeg ikke. Jeg er veldig godt kvalifisert, men kan ærlig innrømme at jeg kanskje ikke er i min beste form, sier Iversen til NRK.

Han gjør det klart at han ønsker å reise hjem så fort det lar seg gjøre.

- Ikke plass til Emil

Tor-Arne Hetland forteller at Iversen lenge var aktuell for en plass på laget, men at han falt ut etter en totalvurdering.

- Da han fikk beskjeden hadde han lyst til å synke ned i jorden, og en ulykke kommer sjeldent alene. Akkurat da hadde han ikke så veldig lyst til å gå flere renn, men etter å ha tenkt seg litt om så hadde han lyst til å kanskje gå, og hadde det vært verdenscup, så hadde han gått, sier Hetland på spørsmål fra Nettavisen.

- Har han fortsatt lyst til å dra hjem?

- Han skal jo dra hjem fra Lahti etter hvert, men vi trenger alle løpere tilgjengelig til stafetten, så ingen reiser hjem før den, sier Hetland.

- Intensjonen var at Emil skulle gå, men formutvikling og formutviklingene på de andre gutta gjør at det ikke var plass til Emil på laget, sier Hetland om uttaket.

- Blytungt å gå her

Iversen poengterer riktignok overfor NRK at det ikke er nødvendig for han å bli værende. Han tror heller ikke at han vil bli valg til å gå stafetten.

- Jeg reiser hjem så fort det lar seg gjøre. Jeg MÅ jo ikke bli her, det er ingen som stopper meg fysisk, sier Iversen til NRK.

Iversen har vært svært skuffet etter lagsprinten, som endte med den bitre 4.-plassen. Han fikk virkelig kjenne det fra NRKs studioverter under søndagens sending av VM-kveld. Etter flere vonde spørsmål rettet mot Iversen, skulle det vises en video av Klæbos løp på lagsprinten. Istedenfor ble det vist en video-kavalkade av alle Iversens fall under VM i Lahti. Intervjuet har vekket sterke reaksjoner i etterkant, hvor flere mente NRK «strødde salt i såret» på Iversen.

Lettet Dyrhaug

Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth, Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby utgjør det norske laget på 15-kilometeren.

Dyrhaug var svært skuffet da han ikke fikk gå tremila i VM i helgen, og er ekstra glad for å ha fått plass.

– Jeg føler meg bra. Nå er det VM, og da er det medalje som gjelder, sier han.

Dyrhaug så Iversens kollisjon med Niskanen på TV.

Niklas Dyrhaug forteller at lagkameratene har støttet Emil Iversen så godt de har greid etter uhellet på lagsprinten i helga.

– Det er noe av det verste jeg har opplevd foran en tv-skjerm. Å se en kamerat gå på trynet sånn. Vi har støttet Emil så godt vi har kunnet, sier han.