Jacobsen om bronseløpet: - Jeg vurderte å bryte

LAHTI (Nettavisen): Jacobsen gikk inn til bronse på tremila under VM i Lahti, men oslojenta fikk en alt annen en god start på løpet.

Etter få sekunder deiset Jacobsen nemlig i bakken.

Etter løpet forteller 30-åringen at hun var litt for ivrig i starten av løpet og på grunn av forholdene fikk skiene større fart enn ventet.

- Vurderte å bryte



Til Nettavisen sier Jacobsen at smertene var store i etterkant av fallet og at hun lenge vurderte å bryte rennet som til slutt endte med pallplass.

- Ja, jeg vurderte å bryte, sier jeg noe annet så lyver jeg jo, men samtidig sitter det ganske langt inne for meg å bryte, sier hun til Nettavisen.

- Akkurat det at jeg ikke brøt, er jeg veldig glad for nå, sier hun.

Jacobsen forklarer det som skjedde på følgende måte:

- Jeg var så giret. Med de første takene mine var det nesten så jeg ikke skjønte hvor bra form jeg var i og kom rett oppi rumpa på henne foran.

- Det var så isete og hardt at på et hvilket som helst annet føre så ville det bare vært å reise seg, men her hadde skiene fått så stor fart, så da jeg reiste meg, gikk jeg rett bakover. Det slo pusten ut av meg. Derfor brukte jeg litt tid på å komme meg opp. Det var ikke så deilig, sier hun.

- Litt komisk



30-åringen slet med store smerter i setet og innrømmer at de første ti kilometerne var tøffe, selv om hun hentet inn feltet etter fem kilometer.'

- Jeg vurderte å bryte de første ti kilometerne, men det er alltid vondt å gå skirenn og vi må heller fokusere på det som gikk bra i dag, sier hun.

Ifølge Jacobsen var planen å få en god start og komme seg raskt opp i tetsjiktet i lørdagens renn, men akkurat det gikk ikke helt som ventet.

- Det komiske var at jeg skulle ha en veldig bra start for å komme meg opp fra min startnummer 14, som ikke var så bra, men så ble det jo alt annet enn det. Jeg tror det kan bli vondt å sitte i flysetet på vei hjem, sier hun.

- Ingen skade



Oslojenta tror likevel ikke at smertene vil plage henne lenge.

- Jeg har slått sete og så går det litt opp i ryggen. Det er ikke noe skade, vil jeg si, det blir sikkert gult og blått, så går det over, sier legestudenten.

Dette var Jacobsens tredje medalje i dette VM. 30-åringen tok også bronse på 10-kilometeren, mens det ble gull på stafetten.

- Jeg tror bare at jeg er i helt syk form, egentlig, og det har blitt bedre og bedre gjennom mesterskapet. Jeg har bare koblet ut hodet etter hvert og da er mye mulig, tydeligvis, forteller Jacobsen.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

