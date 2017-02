Jacobsen om bussturen med Kalla og Bjørgen: - Den inspirerte meg

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Den norske langrennsstjernen måtte se seg slått av både lagvenninnen og svensken, men smilte likevel som om hun hadde vunnet gull etter løpet.

Jacobsen har hatt en trøblete sesong opp mot VM, men har igjen klart å treffe med formen i et mesterskap.

På pressekonferansen etter løpet tok Heming-jenta seg tid til å snakke om både Bjørgen og Kalla som hun har brukt som inspirasjonskilder.

Busstur fra Lahti



Jacobsen trekker blant annet frem en busstur med konkurrentene i Lahti for tre dager siden som en viktig del av forberedelsene til 10-kilometeren.

30-åringen endte opp på en buss alene med Bjørgen og Kalla etter medaljeseremonien i forbindelse med 15-kilometeren i helgen.

- Jeg så på at de fikk medalje og så tok vi bussen hjem. Det var sikkert lurt av meg å bli med på det opplegget der, sier Jacobsen.

Hun kaller turen for inspirerende.

- Det var inspirerende fordi de er ringrever begge to. De er veldig gode til å toppe form. Det er helt fantastisk stor forskjell på hvordan Charlotte gikk i Kuusamo og sånn som hun går i dag, forteller 30-åringen til Nettavisen.

- Du skal alltid regne med henne og det er det som er så inspirerende. Hun vet hva hun driver med, forklarer Heming-jenta.

SMILTE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen var strålende fornøyd etter 10-kilometeren i Lahti.

- Marit har vært viktig



Jacobsen gikk tirsdag et solid løp, men var likevel 55 sekunder bak suverene Bjørgen tirsdag. 30-åringen gleder seg over lagvenninnen hun mener har vært svært viktig for hennes egen karriere.

- En ting er styrken hun har på trening og sånn, men hun har også en styrke mentalt og en raushet hun viser overfor alle andre. Marit er snart 37, men er veldig ungdommelig. Hun fungerer veldig godt sosialt sammen med oss og de som er yngst på laget.

- Hun lar seg veldig inspirere av de som er yngre og har andre kvaliteter som hun kanskje ikke har trent så mye på. Det gjør at alle andre holder seg veldig på hugget. Hun er en slags bauta i laget, forklarer Jacobsen.

30-åringen trekker imidlertid, med et glimt i øyet, frem en kvalitet hun mener hun selv er bedre på.

- Marit er solid på alle måter et menneske kan være solid på. Hun er kanskje litt mer konfliktsky enn meg, men bortsett fra det er hun bedre enn meg på det aller meste, så derfor blir hun et stort forbilde, humrer Jacobsen.

FORNØYD: Medaljevinnerne smilte fra øre til øre.

Jublet for bronse



Tirsdag kunne Jacobsen juble sammen med sitt forbilde etter å ha tatt sin tredje individuelle VM-medalje i karrieren.

Den kom riktignok på ingen måte som noen selvfølge.

Bare for få uker siden var hun usikker på om hun i det hele tatt kom til å stille til start i VM etter å ha trøbelet med sykdom flere ganger i løpet av sesongen.

- Dette var veldig bra. Det er en kjempeopptur, sier Jacobsen til Nettavisen.

Hun forteller at hun var inne på tanken å gi opp årets sesong, men er glad for at hun holdt seg til sin egen plan selv om kroppen trøblet kort tid før mesterskapet.

- Jeg vet at den type trening jeg gjør inn mot mesterskap for å toppe form har funger form og det var ikke noen grunn til at det ikke skulle funke i år selv om det ble noen forstyrrelser fordi jeg ble syk midt i prosessen. Heldigvis viser det seg at når jeg blir frisk igjen så fungerer det, sier Jacobsen.

