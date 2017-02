Klæbo vant VM-generalprøven

ANNONSE

Fire nordmenn var med i finalen for herrene på skøytesprinten i Ottepää, lørdag.

Johannes Høsflot Klæbo, Finn Haagen Krogh, Sindre Bjørnestad Skar og Håvard Solås Taugbøl kjempet mot russiske Sergey Ustiugov og italienske Federico Pellegrino.

I Estland var Klæbo suveren i finalen. Han fikk tidlig en god luke, og vant klart.

- Han går rett fra de andre! For en mann, og for en skiløper! Han er overlegen. Han knuser verdensstjernene lett, kommenterte NRKs Jann Post da Klæbo gikk først over mål.

Krogh ble nummer to og Ustiugov nummer tre.

Pellegrino tok fjerdeplassen foran Skar og Taugbøl.

- Stort

Lørdagens seierherre var strålende fornøyd med seieren.

- Dette er stort. Nå har jeg vært i så mange finaler, at jeg synes det var på tide. Å få det til her, rett før VM, det er sinnssykt kult, sier vinneren til NRK etter målgang.

- Jeg følte meg sterk i dag, og visste at de andre var raske på oppløpet. Da knallet jeg til fra start, og heldigvis så holdt det inn, sier en glad vinner.

Klæbo håper nå å gå både sprint, lagsprint og 15 kilometer fri teknikk i VM i Lahti.

Stavtrøbbel

Både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug ble felt av stavtrøbbel, lørdag.

Sundby brakk staven etter bare 70 centimeter av prologen. I frustrasjon brakk han dermed også den andre staven, og valgte å stå av rennet.

For Northugs del, svarte kroppen greit i prologen. Han fikk dog trøbbel med trinsa, og måtte bytte stav i kvartfinalen. Dermed ble det for langt opp til de foran i heatet, og Northug røk ut.

- Jeg har ingen god forklaring. Jeg følte staven var for kort på det tredje eller fjerdet taket. Dermed gikk jeg inn i bakken med bare en stav, forteller Northug til NRK.

Eirik Brandsdal røk ut i semifinalen.

Snart VM

Skøytesprinten i VM i Lahti går av stabelen torsdag 23. februar.

Der stiller både Klæbo, Krogh, Skar og Emil Iversen for Norge. Petter Northug skal også gå der, ettersom han er regjerende mester på distansen.