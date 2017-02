Kokslien snakker ikke med finner om doping: - Tror alle nordmenn er dopet

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): De norske kombinertløperne er på plass i i Lahti og møtte onsdag til pressekonferanse i VM-byen.

En som føler seg ekstra godt til rette i de finske skoger, er den norske kombinertstjernen Mikko Kokslien.

Han kaller Lahti for sin andre hjemby.

Koksliens mor kommer nemlig fra den finske VM-byen som han har besøkt utallige ganger opp gjennom årene.

Men Kokslien er også klar over Lahtis mørke historie fra det forrige verdensmesterskapet i 2001 - der en rekke finske langrennsløpere ble tatt i doping.

Snakker ikke om doping



På onsdagens pressekonferanse sier Kokslien til Nettavisen at han ikke vil snakke med finnene om doping.

- Mange tror alle nordmenn doper seg. De regner vel med at nordmenn doper seg, og det blir en evig diskusjon. Jeg har mitt ståsted på hvordan jeg står, og sånn sett blir det en håpløs diskusjon. Men jeg sier ikke at alle finner er sånn, det er mye forskjellige meninger, sier Kokslien til Nettavisen.

Han tror fortsatt at dopingskandalen er et sårt tema for mange i Finland.

- Jeg tror mange har trøstet seg med at mange driver med det samme, forteller nordmannen.

Skandalen i 2001 fikk uansett store konsekvenser for den finske satsingen i de nordiske grenene. Kokslien håper nå at årets VM kan gi Finland en opptur i de forskjellige grenene.

- Det var en stygg sak for Forbundet. Det er de som har slitt mest med det, sier Kokslien.

- Jeg tipper det her blir viktig for finsk skisport med tanke på rekruttering og alt det der. Det var det de slet med mest i etterkant. De har ikke vært seg selv i nesten noen av grenene. Det er klart at det er litt stusselig når det ikke er med finske hoppere i finaleomganger for eksempel. Der var de med og dominerte før, forklarer kombinertløperen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TROR PÅ OVERRASKELSE: Mikko Kokslien tror flere kan overraske i VM.

Ser frem til VM på «hjemmebane»

Selv om Kokslien unner finnene suksess, har han selvfølgelig også store forhåpninger på egne vegne i mesterskapet som altså går på hans andre hjemmebane.

Nordmannen vet det er en hard kamp om plassene på det norske laget, men tror han kan overraske om han får muligheten til å gå.

- Jeg tror det er realistisk med medalje. Jeg føler at jeg er på et sånt nivå at med litt flaks og flyt, kan det bli veldig bra, forteller Kokslien.

Selv om han representerer Norge, håper han også på litt ekstra støtte fra hjemmepublikummet i Finland.

- Det er kanskje litt begrenset hvor mange som vet at jeg har familie herfra, men jeg har hørt på finsk TV at kommentatorene snakker litt ekstra om meg hvis deres løpere ikke gjør det så bra. Det er artig, sier kombinertstjernen.

Kombinertløperne skal konkurrere individuelt allerede førstkommende fredag. Det starter med hopp i normalbakken 9.30 (norsk tid), før det hele skal avgjøres i langrennssporet 12.30.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!