Løfshus: – Storsinn av Petter

Mandag kveld kom nyheten om at Northug trer ut av troppen, mens den opprinnelige reserven Hans Christer Holund kommer inn i troppen.

– Jeg føler selv at dette er helt riktig, sier Northug i en video lagt ut på Norges Skiforbunds «WhatsApp» som blir brukt i tilknytning til mesterskapet i Finland.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier til NTB at han ikke er overrasket over beslutningen.

– Petter viser storsinn med en slik avgjørelse, og jeg er ikke overrasket. Vi har hatt en dialog rundt dette helt siden NM, sier Løfshus.

ROSER NORTHUG: Vidar Løfshus.

Ikke press

Løfshus avviser at det ligger noen form for press bak avgjørelsen.

– Nei, som sagt har vi hatt en dialog rundt dette en god stund. Dette er en grei løsning når vi har gode folk i troppen. Dette er noe Petter helt og holdent har styrt selv, og hans beslutning viser hvilken stor idrettsmann han er.

Det at Northug har degradert seg selv til 13.-mann i troppen betyr at han bare går sprinten og femmila i VM-dagene i Lahti. Det gjør han i egenskap av å være regjerende verdensmester på distansene. Sprinten går allerede kommende torsdag, mens femmila er VMs siste øvelse søndag 5. mars.

- Petter viser selvinnsikt



Søndag kveld fikk Holund beskjeden om at Petter Northug ville si fra seg sin plass i VM-troppen, og kun fokusere på de to distansene hvor han er tittelforsvarer, nemlig sprinten og femmila. Som konsekvens fikk Holund plassen som 12. mann i VM-troppen.

– Det betyr at jeg fortsatt er reserve, men det er lettere å komme inn dersom det blir sykdom eller skader, sier Holund til NTB.

– At det var Petter selv som hadde tatt den avgjørelsen viser at han har selvinnsikt. Han så kanskje at han ikke var i god nok form til å hevde seg på de distansene han ikke allerede er kvalifisert til, legger han til.

27-åringen slo til med en 3.-plass på 15-kilometeren i VM-generalprøven i Otepää, men vil være hjemmeværende reserve til mesterskapet i Finland, som åpner med sprint torsdag. Holund vil forberede seg med tanke på distanseløpene mot slutten av mesterskapet.

– Jeg kommer til å forberede meg som om jeg skal gå femmila. Jeg skal trene slik at jeg er klar om jeg får muligheten, sier Holund.

Holund

Inn i troppen kommer Hans Christer Holund. Holund tok 3.-plassen på 15-kilometeren i Otepää søndag, men reiste hjem til Oslo fra Tallinn mandag ettermiddag. Der blir han fram mot slutten av mesterskapet.

– Hans Christer gjorde et veldig bra løp i Otepää i helga, og han har vist bra form. Han kan være en reservejoker i dette mesterskapet på distanseløpene, sa Northug i den utlagte videoen.

Northug selv har ikke gitt opp håpet om å prestere på sprinten i VM. I Otepää i helgen var han uheldig og ødela en stav helt i starten i kvartfinalen, og dermed var det over og ut der etter 15.-plass på prologen.

– Petter går sprinten og så prøver han å mobilisere krefter fram mot femmila, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

