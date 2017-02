Løfshus legger seg flat: - Jeg beklager

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Løfshus uttalte til både Adressa og TV 2 at media hadde en medvirkende årsak til at Therese Johaug testet positivt på doping i høst som følge av det voldsomme trykket rundt den såkalte astmasaken.

Sent tirsdag kveld kommer imidlertid Norges Skiforbund med en pressemelding der Løfhus beklager seg.

«I intervjuer der Løfshus ønsket å forklare at et høyt medietrykk stresset langrennsorganisasjonen, på en måte som bidro til at det ble gjort en feil, kom det uttalelser som etterlater et inntrykk av at media er medansvarlige for Johaugsaken.»

- Det er media selvsagt ikke, sier Løfshus.

Han beklager hvordan dette ble feil fremstilt, heter det videre i pressemeldingen.

Kritiserte media

Løfshus brukte tirsdagens pressemøte i forkant av ski-VM i Lahti til å rette kritikk i flere retninger.

Den norske landslagssjefens uttalelser prydet forsidene til rekke norske og svenske aviser i timene etter pressetreffet.

På pressetreffet rettet landslagssjefen blant annet pekefingeren mot norske medier i forbindelse med Therese Johaug-saken.

I intervju med Adressa.no forteller Løfshus om presset Skiforbundet opplevde i kjølvannet av Martin Johnsrud Sundby-saken.

- Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sier Løfshus til Adressa.no (bak betalingsmur).

- Jeg skal ikke gå ut i noen mediedebatt her og nå, men vedkommende kanal (TV 2) som kom med påstandene rundt medisinering av friske utøvere har nå fått sannheten på bordet. Det synes jeg de skal ta til etterretning.

Til TV 2 har Løfshus utbrodert sin personlige analyse.

- Det påførte oss veldig mye stress. Fra juli til Johaug-saken sprakk var det stort sett hver dag en utøver som våknet opp til bilde av seg selv på forsiden av en avis, og det var stort sett negativt. Når jeg ser at mine utøvere lider slik, blir det tøft å følge opp. Det skal følges opp. Da hadde det jo vært viktigere for oss å ha fokus på en del rutiner og slikt. Sånn ble det ikke, da havnet vi i nok en situasjon med Therese, sier Løfshus til TV 2.

Det var riktignok ikke bare media som fikk gjennomgå av Løfshus på tirsdagens pressetreff. Til VG slo Løfshus tilbake mot svenske kritikere, mens han til Nettavisen beskyldte Kikkan Randall for å henge ut Martin Johnsrud Sundby.

Løfshus reagerer på den amerikanske stjernens kommentarer om norsk skisport i den svenske avisen Expressen.

- Kommunikasjonen må bli bedre. Ta for eksempel saken med Martin Johnsrud Sundby. Der var det en gråsone, straffen ble sonet på sommeren og det tok lang tid innen vi fikk vite noe som helst. Da dukker det opp spørsmål: Får løpere fra Norge spesialbehandling? spør Randall til avisen.

Det fikk Løfshus til å slå tilbake mot Randall.

- Jeg synes det var litt skuffende å trekke frem Martin i den sammenhengen. For meg blir det litt som å henge ham ut, sier Løfshus til Nettavisen.

Reagerer på Løfshus' uttalelser

Den norske landslagssjefen preget de fleste riksdekkende avisene i Norge tirsdag, og på sosiale medier har Løfshus måtte tåle kritikk for sine mediehåndtering.

En som reagerer på Løfshus' uttalelser, er idrettsblogger Andreas Selliaas. Han oppfordrer den norske landslagsledelsen til å trekke pusten.

- Det er kanskje litt på kanten å be noen å ta et par ekstra magadrag midt i en opphetet astmadebatt, men jeg gjør et unntak for langrennssjef Vidar Løfshus, innleder Selliaas blogginnlegget med, før han fortsetter:

- I dag har Vidar Løfshus traktert media på en måte som mangler sidestykke i idretts-Norge. På pressekonferansen i Lahti reserverte han, i et hjelpeløst forsøk på ironi, tre plasser til tre journalister som han mener har opptrådt uredelig i Johaug og Sundby-saken (Welhaven i VG, Lersveen i TV2 og Pettersson i Expressen) for så å legge skylden på pressen for at Johaug dopet seg! Dette er ufint, uklokt og svært lite taktisk, for å si det mildt, skrev Selliaas før Løfshus beklagde seg.

Også Petter Skinstad, tidligere langrennsløper og sønn av Åge Skinstad, tidligere langrennssjef i Norge, reagerte på Løfshus' mediehåndtering tirsdag. Noe han ga utrykk for på Twitter.

Støtter Skiforbundet i det meste, inkludert begge dopingsakene, men den Trump-varianten de går for nå skal de få forsvare selv... — Petter S. Skinstad (@PetterSkinstad) 21. februar 2017





P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!