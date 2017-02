Lite nytt etter FIS-møtet med løperne

ANNONSE

Møtet kom i stand etter at 105 utøvere har skrevet under på et opprop der de vil forsikre seg om at Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil gjøre absolutt alt for å holde idretten fri for doping.

Det er utøverrepresentanten Kikkan Randall fra USA som har stått i spissen for oppropet som altså godt over 100 løpere har stilt seg bak.

Med på møtet var sterke personer som FIS-president Gian-Franco Kasper, generalsekretær Sarah Lewis og Thomas Bach, tyskeren som er president i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Brukte tid

Mens Bach tok seg tid til å snakke i over ti minutter med mediene, var det ikke lett å få med seg hva de norske utøverrepresentantene, Mari Eide og Niklas Dyrhaug, sa mens de hastet ut fra skimuseet ved skistadion etter møtet onsdag ettermiddag.

Sveriges utøverrepresentant Emil Jönsson tok seg bedre tid, men strengt tatt var det ikke mye han fikk sagt.

– Det kom ikke fram så mye nytt, bortsatt fra at også IOC er på utøvernes side. Alle som var på møtet er enige om én ting. De vil ha en ren sport, sa Jönsson.

– Det vi vil er å konkurrere på like vilkår. Vi synes det er bra at representanter fra både FIS og IOC møtte opp. De er bra at de forstår at vi alle er på samme side, sa den svenske skiveteranen.

Russeren Aleksej Petukhov var også på møtet. Han er en av seks russere som er utestengt av FIS til dette mesterskapet som følge av det som kom fram i McLaren-rapporten om systematisk doping i russisk idrett.

Petukhov og de seks utestengte har dog aldri testet positivt.

Informativt

– Det var et informativt møte med presentasjon av veldig mye fakta. Det var en stille og rolig stemning, mente Jönsson.

– Det ble ikke fattet noen konkrete tiltak?

– Ingenting spesifikt. Men innstillingen til dem som var der liker jeg, det at alle er på utøvernes side. Det er et ønske fra alle for å jobbe for en ren idrett. Det er klart at vi ønsker konkrete tiltak, men de kommer ikke etter et slikt møte som dette. Dette handlet mest om informasjon, og den informasjonen vi fikk var bra.

– Man baserer seg mye på McLaren-rapporten og hvordan man kan utnytte den. Jeg synes det er fint at de lytter til utøverne. Vi har etter hvert fått mer og mer å snakke om, og Kikkan Randall har gjort en strålende jobb som vi nå ser fruktene av. Det er bra at vi løpere får se hvordan FIS og IOC vil jobbe med antidopingen i årene som kommer, mener Emil Jönsson.

