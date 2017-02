Løseth skuffet i slalåmen

ANNONSE

Nina Løseth var blant medaljekandidatene på kvinnenes slalåm i VM i St Moritz, lørdag.

Fra startnummer to tok det likevel ikke lang tid før VM var over for den norske favoritten.

En stor feil tidlig i førsteomgang gjorde at Løseth tapte over tre sekunder til ledende Mikaela Shiffrin fra USA. I mål var Løseth hele 3.90 sekunder bak lederen.

Til NRK innrømmer Løseth at det er tungt å gjøre en slik feil i mesterskap.

- Slalåm er brutalt! Jeg gjør en feil som jeg også gjorde i Zagreb. Det handler nok om at jeg blir litt for overivrig. Men det er brutalt. Jeg er innmari skuffet, sier 27-åringen.

Maren Skjøld var den andre norske deltakeren, lørdag. Hun er 1.80 bak ledende Shiffrin etter første omgang.

Hjemmehåpet Wendy Holdener er nærmest Shiffrin, 0,38 bak. Veronika Velez Zuzulova fra Slovakia er nummer tre etter første omgang.

