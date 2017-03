Lukas Bauer legger opp

ANNONSE

Lukas Bauers siste skirenn var stafetten i Lahti. Nå legger skistjernen opp. Det melder Dagbladet fredag.

- Jeg er ferdig. Jeg legger opp nå. Dette er mitt siste renn i dette sirkuset. Nå blir det aldri verdenscupen eller VM igjen, sier Bauer til Dagbladet.

Les alt om VM i Lahti her

Følg Nettavisen i Lahti på Snapchat

Han forteller at han kommer til å stille opp i noen langløp framover, men at han nå er ferdig med langrenn på verdensklassenivå.

39-åringen tok VM-sølv så sent som i Falun-VM i 2015, bak Petter Northug som vant og Johan Olsson på tredjeplass. I 2007/2008 vant han verdenscupen suverent, og vant også Tour de Ski med god margin. Bauer vant også Tour de Ski i 2009/2010. Tsjekkeren har dessuten OL-sølv på 15 km klassisk fra Torino i 2006, samt bronse fra Vancouver-OL i 2010 på 15 km fri og på herrestafetten. I tillegg til Falun-sølvet, tok Bauer sølv i 15 km klassisk i VM i Liberec i 2009.

Bauer syns det er vanskelig å ha tatt avgjørelsen om å legge opp.

- Det er trist. Jeg har vært på topp i over tjue år og har vært nummer én i verden. Det betyr mye for meg. Jeg elsker langrenn. De ter en del av meg. Men samtidig kjenner jeg at jeg er gammel. Det er ikke noe gøy å kjenen at jeg ikke kan kjempe helt i toppen, sier Bauer.

I sitt siste VM-renn ble det 11. plass for Tsjekkia på herrestafetten, som Norge vant.

De norske gullvinnerne fra Lahti fredag syns også det er trist at en bauta som Bauer nå gir seg. Martin Johnsrud Sundby forteller til Dagbladet hvordan han så opp til tsjekkeren tidligere i karrieren, mens Niklas Dyrhaug syns det er trist for sporten at Bauer trekker seg tilbake.