Lundby ledet VM-rennet - sviktet i siste hopp

LAHTI (Nettavisen): Maren Lundby ble nummer fire under fredagens hopprenn i finske Lahti. Hun ledet etter første omgang.,

Det var en skuffet og tårevåt Lundby som møtte pressen etter rennet.

- Nei, det er jo stusselig. Det blir litt tynnere i andre hopp, kan du si. Jeg var litt mer ivrig, og har litt mindre høyde, rett og slett, sier hun til Nettavisen.

- Det er ikke nerven. Jeg hadde bestemt meg for å virkelig gå for gullet, og da ble det litt for mye, forklarer Toten-jenta.

- Mareritt



Lundby innrømmer at hun hadde håpet på en medalje, selv om det siste hoppet var svakt, og ble svært skuffet da hun så firetallet.

- Det var et mareritt. Jeg hadde håpet å i hvert fall se tretalet.

- Hva lærer du av dette?

- Si det. Jeg lærer sikkert noe av det. Akkurat hva, vet jeg ikke, det blir vel å ha fokus på oppgaver og ikke komme seg ut på skiene, sier hun.

Lundby landet bare på 91 meter i andre omgang og falt dermed på resultatlisten. Tyske Carina Vogt vant, mens Yuki Ito fra Japan ble nummer to og Sara Takanashi, også fra Japan, tok bronsen.

Med det svake sistehoppet havnet Lundby 3,4 poeng bak en plass på pallen.

- Det er enkelt å si nå at hun rett og slett ikke taklet presset. Hoppingen i andre omgang var ikke god nok. Hun fikk det ikke til. Fire er en bra plassering, men det er så synd når hun var i den posisjonen hun var, sier Evensen.

Den eneste VM-medaljen Norge har tatt i damehopp, var bronsemedaljen til Anette Sagen fra VM i Liberec for åtte år siden, i 2009.

Tårer



Lundby var tydelig preget da hun ble intervjuet av NRK etter finalen. Hun klarte ikke å holde tårene tilbake, og måtte svelge flere ganger før hun klarte å svare.

- Det er bare skuffende akkurat nå. Jeg hadde virkelig mulighet til å klare å nå drømmen min, og så gjør jeg ikke det .. da blir jeg bare lei meg, sier Lundby til NRK.

Ekspert Evensen er sikker på at Lundby kommer til å slå hardt tilbake etter VM-skuffelsen.

- Det er den som legger ned mest arbeid som blir best, og der er du på veldig god vei, sa Evensen til Lundby.

- Det er godt å høre det. Jeg var best i ett hopp i dag, men det er det ingen som husker om to år, sier Lundby.

Imponerte



Lundby hoppet 99,5 meter i første omgang og fikk 131,2 poeng. Dermed ledet hun rennet, 2,7 poeng foran Sara Takanashi fra Japan.

- Det var skikkelig godt å få til et bra hopp i det rennet her. Skikkelig digg. Da jeg kom ut av hoppet hadde jeg en helt annen energi enn tidligere, sa Lundby til NRK etter det første hoppet i VM-bakken i finske Lahti.

Den japanske verdenscuplederen hoppet 98 meter i første omgang. Carina Vogt fra Tyskland lå på tredjeplass med et hopp på 98,5 meter.

17 år gamle Silje Opseth klarte ikke å blande seg inn med de beste under VM-rennet fredag. Hun hoppet 83 meter i sitt første hopp.

Opseth lå som nummer 29 etter første omgang. I andre omgang landet ungjenta på 79 meter og endte med det opp sist i finaleomgangen.

Anniken Mork hoppet kun 82 meter i første omgang, og klarte dermed ikke å ta seg videre til finaleomgangen. Hun endte på 36.-plass.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

