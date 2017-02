Maiken Caspersen Falla tok gull på sprinten

ANNONSE

Saken oppdateres

LAHTI / GRENSEN (Nettavisen): Maiken Caspersen Falla sørget for en god start på VM i Lahti for Norge ved å sikre en gullmedalje på torsdagens sprint.

26-åringen tok føringen fra start med svenske Ida Ingemarsdotter og Jessica Diggins hakk i hæl. Likevel kunne ingen hente opp den regjerende OL-mesteren på samme distansen.

- Den olympiske mester blir også verdensmester. Hun er verdens beste sprinter når det gjelder som mest. For en mesterskapsløper, hyllet Jann Post i NRK-boksen da Caspersen Falla suste inn til gull.

Ingemarsdotter sprakk mot slutten, mens Hanna Falk ikke klarte å redde den svenske æren. Amerikanske Jessica Diggins sikret sølv, mens landskvinnen Kikkan Randall kunne feire bronse.

- Jeg kan ikke tro det! Jeg er så glad! Skiene var gode, og taktikken fungerte. Jeg trodde de var bak mag hele tiden. Jeg visste at Diggins var god på siste nedoverbakke, og hun var den jeg fryktet mest, sa Caspersen Falla til FIS etter finaleheatet.

Like etter fikk Caspersen Falla summet seg litt da hun snakket med NRK. Hun var likevel kjempeglad over å kunne feire gullet.

- Jeg skjønner absolutt ingen verdens ting. Jeg er så utrolig glad og lettet samtidig som jeg nesten ikke har ord. Jeg har våknet klokka seks med hamrende hjerte og grugledet meg til denne sprinten, sa Caspersen Falla til NRK.

LIVE: Følg direkteoppdateringer fra prolog og sprint

Svensk-russisk stjernefall



Det ble en høydramatisk første semifinale for kvinnene da Maiken Caspersen Falla, Natalja Matvejeva og Stina Nilsson suste inn på oppløpssiden.

Da Nilsson skulle skjære over på siden av Falla mistet hun balansen, falt og tok med seg Matvejva i fallet. Dermed forsvant to av de største medaljekandidatene ut på ulykksalig vis.

Heidi Weng var den eneste norske jenta i den andre semifinalen, og selv om hun kjørte på i oppløpet så måtte hun gi tapt for overmakten. Amerikanske Jessica Diggins fortsatte sin gode form og suste inn til finale.

Wengs virkelige overkvinne skulle vise seg å bli Ida Ingemarsdotter. På de siste metererne klinte den svenske jenta til, tok lurven på Weng som måtte finne seg i å se finalen fra sidelinjen.

Storkanonene ryker



I kvartfinalen viste Caspersen Falla skikkelig VM-form da hun rykket vekk fra resten av heatet, og parkerte blant annet Hanna Falk. Amerikanske Kikkan Randall endte på tredjeplass i heatet.

Marit Bjørgen, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg gikk alle i det siste kvartfinale-heatet, sammen med blant andre Ida Ingemarsdotter fra Sverige.

Drømmen om tre norske kvinner videre til semifinalen i det siste heatet brast tidlig da alle de norske jentene hang etter. Heidi Weng kjempet seg til avansement sammen med Ingemarsdotter, mens Bjørgen og Østberg, på overraskende vis, suste ut av turneringen.

- Det er forskjeller i løypa, så det var ikke skienes feil. Det har jo snødd, og da blir det jo gjerne sånn at et spor er bedre enn et annet, sa Marit Bjørgen til NRK som selv mente at hun er i god form, til tross for torsdagens skuffelse.

Natalja Matvejeva tok grep i det tredje kvartfinale-heatet, og parkerte til slutt finske Mari Laukkanen. I det fjerde heatet sikret den amerikanske sprintkanonen Jessica Diggins avansement foran Juilja Belorukova.

Kathrine Harsem endte på tredjeplass i sitt kvartfinale-heat, der svenske Stina Nilsson var suveren. Sophie Caldwell på andreplass. Hun hadde heller ikke beste tid som treer, og forsvant dermed ut etter kvartfinalene.

Vant prologen



Maiken Caspersen Falla gjorde en sterk prolog, og vant den foran det som har vært hennes argeste rival hittil i sesongen, nemlig svenske Stina Nilsson.

I herrenes prolog hadde Petter Northug store problemer med å ta seg videre til finalen, og kom videre med et nødskrik på 27.plass. Finn Hågen Krogh ble beste norske på 2. plass.