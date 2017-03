Moan har sikte på medaljene

ANNONSE

Magnus Moan (33) var rasende da han ikke fikk lov til å gå åpningsdistansen i VM. Onsdag var nordmannen tilbake på start. Veteranen strakk seg ned til 122 meter i hoppbakken i Lahti. Det var han selv strålende fornøyd med, og han jublet høyt nede på sletta i Finland.

Moan ligger på ellevteplass. Han går ut 1.21 bak ledende Mario Seidl fra Østerrike.

- Det her er jævlig godt! Jeg er utrolig godt fornøyd med at jeg stoler på meg selv. Det her var artig, sier Moan til NRK etter hopprennet.

Franske Maxime Laheurte er nummer to, 38 sekunder bak Seidl. Wilhelm Denifl er nummer tre, 46 sekunder bak sin landsmann.

Tyskerne Erik Frenzel og Johannes Rydzek har dominert fullstendig i kombinertsporet denne sesongen. Onsdag skuffet begge. Rydzek er nummer seks og Frenzel er nummer 14 etter hoppingen.

Andersen best

Magnus Krog (29) var beste norske i VMs første øvelse, med en tiendeplass. I storbakken fikk telemarkingen det litt tungt, og han falt ned på 120,5 meter. Det fører han inn på en 17.-plass, 1.34 bak teten ut i langrennet.

Espen Andersen (23) landet på akkurat samme lengde som Krog. Gode stilkarakterer og mer vindkompensasjon gjorde likevel at Andersen var beste norske etter hoppingen. 23-åringen er nummer ti. Han går ut fire sekunder foran Moan og 17 sekunder foran Krog.

Graabak skuffet

Den som skuffet mest av de norske utøverne, var Jørgen Graabak. 25-åringen landet på skuffende 112 meter. Han har dermed et nærmest håpløst utgangspunkt før langrennsdelen.

Trønderen går ut 2.33 bak østerrikeren i tet.

Langrennet starter klokka 15.15. Det kan du følge live hos Nettavisen.

