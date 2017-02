Monsen angrer ikke på laguttaket

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Norge ledet store deler av lagsprinten i Lahti etter at Johannes Høsflot Klæbo imponerte stort på sine etapper.

Det norske stortalentet sikret gang på gang luke ned til konkurrentene, men den luken ble tettet igjen på Emil Iversens etapper.

Bedre gikk det heller ikke på den siste etappen da Iivo Niskanen fra Finland kom i høy hastighet bakfra og kjørte inn i Iversen som la seg inn i sporet foran finnen.

Fallet endte med at medaljene glapp for de norske herrene.

Norges sprinttrener Monsen mener snøværet var hovedårsaken til at Iversen ikke klarte å opprettholde lukene Klæbo skaffet. Han tror likevel at Norge kunne ha stukket av med gullmedaljen om Iversen hadde holdt seg på beina.

Etter rennet har valget om å bruke Iversen på sisteetappen blitt diskutert, men Monsen står ved sitt valg.

- Absolutt. Jeg kan møte alle de som mener noe annet. Vi så det i dag. Det hadde vært helt blink det her, sier Monsen etter rennet.

Landslagstreneren sier det lå en tanke bak valget om å bruke Klæbo på førsteetappen.

- Det var fordi Klæbo er så god at han kunne skaffe luke til de andre lagene med de løperne han møtte. Det lykkes vi 110 prosent med, men vi kan ikke gjøre noe med det (snø) som datt ned hele dagen. Det var veldig drawback å ligge i tet å kjøre ned på alle etappene. Man så hvordan de andre kjørte inn bakfra. Krasjen er en klar indikasjon på det, forklarer Monsen.

Han er tydelig på at han ikke angrer på uttaket.

- Det var ikke det som gjorde at det ble som det ble.

- Emil har gjort perfekte innkomster med staking og svingteknikk mange ganger før. På klassisk er han den beste norske til å gjøre sånt, forteller Monsen.

SKUFFET: Johannes Høsflot Klæbo var svært skuffet etter lagsprinten.

Klæbo: - Maks uheldig



Høsflot Klæbo ble vitne til at hans andre VM-medalje glapp like før mål. Han er usikker på om han hadde stått igjen med en medalje om han hadde gått sisteetappen.

- Det er vanskelig å si. Planen var at jeg skulle gå ifra på mine to siste runder, det gjorde jeg. Vi har fulgt planen til punkt og prikke, det er ikke mer å si, egentlig. Hadde det vært meg som gikk i sistesvingen der, hadde jeg trolig gjort det samme, for det ser ut som Emil snur seg og da er det jo klar bane, sier Klæbo.

Også unggutten trekker frem at Iversen møtte tøffere motstand enn det han gjorde på sine etapper.

- Det er litt forskjell på Niskanen og Jauhojärvi og det er forskjell på Krjukov og Ustjugov. Emil hadde forskjellige utfordrere rundt seg, og det var planen at jeg skulle få en luke. Vi gjør alt riktig i dag, bortsett fra at vi er maks uheldig, forteller Klæbo som ikke vil kritisere valget om å la Iversen gå sist.

TUNGT: Emil Iversen hadde det tungt etter fiaskoen på lagsprinten i Lahti.

- Tungt

Iversen var selv knust etter søndagens lagsprint.

- Det er tungt, sier Iversen til Nettavisen.

Også Iversen ble spurt om det hadde vært bedre om Klæbo gikk sisteetappen for Norge.

- Jeg vet ikke. Der er klart at det er et annet kaliber på de løperne som går andreetappen. Vi vet at det kan bli tøft, men kanskje hadde det vært bedre sånn som det ble, forteller Iversen.

Han var før VM sett på som en av favorittene på 15 kilometeren, men mener selv at han nå skal reise hjem fra Lahti etter å ha falt både på sprinten og lagsprinten.

Etter en prat med landslagstrener Tor Arne Hetland, varslet Iversen at han hadde bestemt seg for å bli i Lahti.

- Jeg har snakket med Tor-Arne og vi har blitt enige om at jeg tar noen flere dager her, sier Iversen under NRKs VM-sending.

