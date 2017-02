Nå skal Sundby ta revansje: - Irriterer meg noe helt j**lig

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Sundby snakker selvsagt om femmila under OL i Sotsji. Der tok han den sure fjerdeplassen, en nedtur som fortsatt sitter dypt i hodet på den norske 32-åringen.

- Irriterer meg noe helt jævlig



På pallen sto tre russere, og løpet ble vunnet av nå utestengte Aleksander Legkov.

- Det irriterer meg noe helt jævlig. At jeg ble nummer fire der er det verste som har skjedd i min mesterskapshistorie, sier Sundby på siste pressekonferanse før 30-kilometer fellesstart med skibytte lørdag.

- Du mangler fortsatt det berømte mesterskapsgullet. Skal du bryte en forbannelse i dette mesterskapet?

- Så mye som dere snakker om det er det kanskje litt sånn. Jeg har medalje fra mesterskap før, men jeg har ikke det gullet, og det burde jeg hatt i Sotsji. Der var jeg veldig, veldig nære og burde hatt en seier. I Falun hadde jeg uflaks og ble syk. Jeg tror nok jeg drømmer mer om det mesterskapsgullet enn dere tror, og jeg er sterk nok til å klare det, sier han.

- Jeg er aldri syk



Sundby har hatt motgang ved flere mesterskapstilfeller. Noen ganger har han blitt syk, andre ganger har han hatt uflyt i sporet.

- Med tanke på den sykdomshistorien du har hatt i mesterskap, blant annet i Falun, har du gjort noe spesielt for å unngå å bli syk?

- Det er vanskelig, for jeg er aldri syk. Jeg har vært syk to ganger på fire år, og det underveis i VM i Val di Fiemme og VM i Falun. Jeg prøver bare å gjøre som jeg pleier å gjøre, og da er jeg som regel frisk, sier Sundby.

HER GLAPP DET: Martin Johnsrud Sundby måtte skuffet konstatere at gullet på Sotsji-femmila glapp. Aleksander Legkov var sterkest i spurten etter at fire løpere rykket fra tetgruppen rett før stadion. Maxim Vylegzjanin og Ilja Tsjernousov endte også foran Sundby.

- Som å bli fotballproff etter fylte 40

Landslagstrener Tor Arne Hetland blir i hvert fall ikke overrasket hvis det endelig blir fullklaff for Sundby lørdag.

- På papiret er Martin den aller aller sterkeste og gir ingenting i odds. Men han vet at alt må stemme for at han skal kunne vinne. Og gjør han ting riktig, tror jeg de andre må gå veldig fort for å slå ham, sier Hetland til Nettavisen.

- Hvor mye tror du det betyr for ham?

- Det er uten tvil guttedrømmen hans. Og hvis den går i oppfyllelse etter fylte 30 år, er det fantastisk. Det blir som at man skulle bli fotballproff etter man er 40 år, flirer landslagstreneren.

På spørsmål om viktigheten av å endelig klare et individuelt VM-gull, svarer Sundby at det viktigste er at en nordmann vinner, ikke hvem.

- Er du egentlig helt ærlig?

- Det er jeg helt ærlig på. Og det er så viktig at vi gjør det også, for nå har ingen norske distanseløpere bortsett fra Petter (Northug) vunnet et VM-gull siden 2007, sier han.

- Men hadde du vært fornøyd hvis de tre andre her (Tønseth, Røthe og Krogh) ble nummer 1, 2 og 3 og du ble nummer 4, ville en journalist vite. Spørsmålet ble riktignok stilt med glimt i øyet.

- Hehe. Jeg sier ikke at jeg hadde vært fornøyd med det, men det viktigste er at Norge vinner. Vi skal ta den seieren i morgen, og så skal jeg ta min seier i løpet av VM, sier Sundby.

- Vil være verdens beste

Han beskriver det som en guttedrøm å ta et mesterskapsgull.

- Jeg har sånn lyst til å være verdens beste skiløper. Det er det som motiverer meg hver eneste dag, sier han.

Guttas tremil starter lørdag klokken 13.30 og sendes på NRK.

VM varer frem til femmila søndag 05. mars. Nettavisen er i Finland og dekker mesterskapet til siste slutt.

