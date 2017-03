Niskanen hyllet Myllylä og sendte Norge-stikk: - Tenk på dere selv

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): På pressekonferansen etter løpet måtte finnen svare på spørsmål fra både norsk og svensk presse om hvorfor han valgte å trekke frem Myllylä som ble tatt for doping i VM Lahti i 2001.

- Han har vært en superstjerne i finsk langrenn. Da jeg var ni år gammel hadde jeg bilder av ham på rommet mitt. Jeg drømte om å bli like god som han. Han var mitt største idol da jeg var liten, sier Niskanen.

- Forstår du at folk i Norge og Sverige er kritiske til du trekker frem Mika Myllylä ?

- Det er vanskelig å si, men kanskje bør dere i Norge tenke på dere selv. Det er andre tider nå. Mika Myllylä er ikke her lenger. Presset tok livet av ham. Jeg tror det er viktig at nordmenn lar ham hvile i fred, forteller Niskanen.

25-åringen var tydelig preget da han snakket med pressen. Han sier nå at han håper hans bragd på 15-kilometeren kan være en ny start.

- Forhåpentligvis er dette et nytt kapittel i finsk langrenn og at folk ikke snakker om det som skjedde da jeg var ni år gammel. Jeg forstod ikke noe av det den gangen. Jeg håper ikke at dere trekker frem dette igjen nå. Jeg håper vi kan glemme det, sier finnen.

Myllylä var en av flere finske langrennsløpere som ble tatt i doping i 2001 da Lahti sist arrangerte ski-VM. Etter karrieren slet han med alkoholisme og ble funnet død i sitt eget hjem i november 2011.

IDOL: Iivo Niskanen forteller at Mika Myllylä (bildet) var hans store idol da han var liten.

Sundby: - Det får Iivo snakke om selv



Sølvvinner Martin Johnsrud Sundby fikk også spørsmål om hva han synes om Niskanens hyllest av Myllylä, men nordmannen ønsket ikke å si så mye om akkurat det temaet.



- Det får nesten Iivo snakke om selv. Vi er vokst opp i litt samme tidsepoke. Jeg hadde Bjørn Dæhlie som mitt store forbilde, og det er klart at de hadde sine forbilder her i Finland, også. Han hadde Mika og jeg hadde Bjørn, sier Sundby.



Sundby mente den finske gullhelten leverte sitt livs løp i Lahti onsdag.



- For hjemmepublikum er det fantastisk gøy at Iivo får det til. Det var jo en litt trist greie på sprintstafetten, og ingen av oss vet hvordan det ville blitt, men sannsynligvis hadde nok Emil (Iversen) tatt det på oppløpet, uansett. Det var kjedelig, men Iivo leverer sitt beste løp noensinne her nå, mener sølvvinneren.

IMPONERT: Martin Johnsrud Sundby (t.v.) var mektig imponert over finske Iivo Niskanen.

To norske på pallen

Det ble altså finsk jubel da Iivo Niskanen tok et knusende overlegent gull på 15-kilometeren i ski-VM onsdag. Martin Johnsrud Sundby måtte igjen ta til takke med sølv etter å ha gått i mål 17,9 sekunder bak finnen.

Niklas Dyrhaug overrasket og knep bronsemedaljen 31,3 sekunder bak vinneren.

