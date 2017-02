Nordmennene langt bak etter hopprennet i ski-VM

ANNONSE

Ikke uventet var den tyske duoen Eric Frenzel og Johannes Rydzez best i hopprennet i normalbakken.

Førstnevnte har 14 sekunders ledelse på Rydzek, som gjør at Tyskland har fått en god start på VM i Lahti. Kristjan Ilves fra Estland er nummer tre etter hopprennet, 24 sekunder bak tet.

For Norges del var det ikke like mye å glede seg over. Espen Andersen er beste nordmann på en 18.-plass etter hopprennet. 23-åringen går ut 58 sekunder bak Frenzel.

- Det er akkurat litt for dårlig for å kjempe med de beste. Avstanden er ikke så stor, men det ser tøft ut å få medalje i dag, oppsummerer NRKs kombinertekspert Fred Børre Lundberg om nordmennenes sjanser før langrennsdelen.

Langrennet begynner kl. 13.30. Her er full resultatliste etter hoppdelen.

Rundt K-punkt

Mikko Kokslien var første nordmann ut på hoppkanten, men hopperen fra Lillehammer fikk ikke til et optimalt hopp. 31-åringen landet på 89,5 meter, samme lengde som i prøveomgangen.

IKKE OPTIMIST: NRKs kombinertekspert Fred Børre Lundberg.

- Det skulle vært noen meter til for Mikko selvfølgelig, skal han være med å kjempe om medaljer måtte han nok vært 5-6 meter lenger ned i bakken. 89,5 meter er det samme som prøvehoppet, sier NRKs kombinertekspert Fred Børre Lundberg.

- Jeg er ganske fornøyd. Jeg synes jeg gjorde et «ok» hopp. Nå er det 48 sekunder opp til tet, og det er godkjent. Hvis jeg er like sterk i løypa som det jeg tror jeg er kan det her bli bra, forteller Kokslien selv etter hoppet.

Bedre gikk det ikke for Magnus Krog, som strakk seg til samme lengde som lagkamerat Kokslien, men fikk dårligere stilkarakterer.

- Det stemmer ikke helt for Norge her i starten. Det blir nok et hopp rundt K-punkt, utbyter NRK-kommentator Christian Nilssen.

Graabak hoppet lengst

Tredje norsk utøvere ut for hoppkanten, Espen Andersen, sørget for at den norske hoppingen i hvert fall var jevn. For også han satte nedslag på 89,5 meter.

Jørgen Graabak var sist ut av nordmennene og kom seg ned til 91,5 meter. Det holdt til en 23.-plass før langrennet. Vindforholdene var bedre enn da Andersen hoppet, dermed ble sistnevnte den beste norske før langrennet.

Her er full resultatliste etter hoppdelen.

SJEKK: Dette er hele programmet for ski-VM (med kommersielle lenker)

Se Northugs trøblete vei til VM i Lahti: