Northug fikk Sundby til å sperre opp øynene: - Helt rått

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Etter å ha blitt nummer fem på torsdagens VM-sprint i Lahti, setter nordmannen nå kursen hjem igjen til Trøndelag i håp om å komme seg i enda bedre slag til femmila på mesterskapets siste dag søndag 5. mars.

- Jeg har ikke den fysiske formen som jeg ville hatt med kontinuitet i treningen over lang tid. Jeg må bruke noen dager på å få sprinten ut av kroppen. Så er det om å trene lett mot det som skal skje på neste søndag, sier Northug til Nettavisen.

Northug har så langt fått sesongen ødelagt på grunn av overtrening i fjor høst, og på torsdagens sprint ble det igjen synlig at han manglet det siste lille fra å henge med de aller beste.

Likevel er han optimist med tanke på 50-kilometeren.

- Hver femmil jeg har gått i mesterskap har levd sitt eget liv. Alt kan skje. Jeg har følt meg sterk på de lengre øktene jeg har hatt hjemme mellom NM og sprinten i Lahti, så jeg gir ikke opp.

- Kan du ta medalje?

- På en maksdag kan jeg absolutt det, men da skal mye klaffe. Da må det være veldig formøkning på distanse i forhold til sånn det har vært tidligere. Jeg trives i løypa her. Vi vet fortsatt ikke om det blir tett snøvær, sier Northug.

Imponerte Sundby og Kveen

Selv om den regjerende verdensmesteren ikke klarte å forsvare sin tittel på sprinten, klarte han likevel å overraske ved å ta seg til finalen i Lahti. Blant dem er Martin Johnsrud Sundby.

- Det er nesten litt rart å si at man skal være imponert over den fyren når det ender med 5. plass, men det greiene han holdt på med i går var helt … Ut fra den formen han har vist de siste ukene var det helt rått. Det kunne ikke være mulig å gjøre det bedre, sier Sundby til Nettavisen.

Sundby synes Northug så såpass sterk ut i kvartfinalen at han veddet med lagkamerat Didrik Tønseth om at trønderen ville klare å ta seg helt til finalen.

Han virker derimot mer usikker på om Northug kommer til å ha noen sjanse til å hevde seg blant de beste på 50-kilometeren.

- Jeg vil tro han har godt av en uke til med trening, og at han kommer til å gjøre et ærlig forsøk neste søndag, forteller Sundby.

IMPONERT: Martin Johnsrud Sundby (t.h.).

Northug reiser hjem

Også Northugs egen trener Stig Rune Kveen likte det han så av 31-åringen på torsdagens sprint.

- Jeg ble imponert over hvor sterk han var og at han fortsatt klarer å hente frem VM-formen når ting har vært som de har vært. Det viser at det fortsatt bor mye i gutten, sier Kveen til Nettavisen.

Han reiser lørdag hjem til Norge sammen med Northug hvor de skal forberede seg til VM-femmila.

- Planen er at han skal gå 30-kilometeren i Norges-cup på Åsen i Nannestad søndag hvis kroppen hans føles grei.

- Det kan være en fin gjennomkjøring med tanke på femmila. Det er en uke mellom de to løpene og da har han muligheten til å finne overskudd og trene lett frem mot femmila i etterkant, forklarer Kveen.

Foreløpig er det ikke helt sikkert hvor Northug kommer til å trene neste uke.

- Vi har noen muligheter, men det som er bestemt er at vi kommer til å være i Norge, sier Kveen.

Så gjenstår det å se hva Northug klarer å få til på en uke.

- Det som er sikkert er at pilen peker rett vei. Det har den gjort hver helg den siste måneden. Jeg er positiv, forteller Kveen.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!