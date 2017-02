Northug i trøbbel - Krogh på andreplass i prologen

ANNONSE

LAHTI / GRENSEN (Nettavisen): Sergej Ustjugov gikk inn på en sterk tid med startnummer fire, og gikk over målstreken med tiden 3:11,72. Den var det ingen som kunne tukte og russeren seiler opp som en stor favoritt inn i sprintfinalen.

- Du verden så god form han er i, sier NRK-kommentator Jann Post under TV-sendingen.

Den tiden var ikke regjerende mester Petter Northug i nærheten av. Han gikk inn hele ti sekunder bak konkurrenten, og var svært nær å ikke kvalifisere seg til finalerundene.

- Han lever farlig nå. Vi må bare juble for alle som kommer bak Northug. Nå er vi i den situasjonen, sier Post forskrekket.

Petter Northug var rett og slett i kjempetrøbbel. Han gikk inn til en 22.plass med startnummer 24.

Etter hvert som flere løpere gikk over målstreken i prologen havnet Northug lenger og lenger bak på lista. Kun de 30 beste går som kjent videre til sprintfinalene.

Med Northug helt nede på en 27. plass begynte det dog å bli færre løpere som så ut til å kunne presse ham fullstendig ut av lista. Dermed klarte den regjerende mesteren med nød og neppe å kvalifisere seg til sprintfinalene som starter seinere torsdag.

Sprinttrener Arild Monsen sier likevel at Northug er positiv etter prologen.

- Han sier kroppen kjennes bra, sier Monsen til NRK.

Northug selv var det vanskelig å få noen ord ut av etter prologen, men Nettavisen var på plass da trønderen stoppet opp et par sekunder.

- Jeg ble liggende å grave i nysnøen, sa Northug da.

Sterk Krogh og Skar



Finn Hågen Krogh gikk inn som nummer to med startnummer åtte, mens Johannes Høsflot Klæbo, som startet i full fres som vanlig, gikk inn med tiden 4:16,28. Det holdt til en 6. plass. Emil Iversen er også videre til sprintfinalene, og hadde 14. beste tid i prologen.

Sindre Bjørnstad Skar hadde som Krogh en svært god prolog, og la seg inn som nummer tre.

- Det føltes bra, selv om det var tungt føre, men sånn er det vel for alle. Jeg følte meg raskt sikker på at jeg skulle få en god prolog da jeg begynte å gå, sier Krogh til NRK etter målgang.

GOD PROLOG: Finn Hågen Krogh.

Plasseringene til Krogh, Skar og Klæbo gir dem en fordel når utøverne skal velge kvartfinaleheat. Ifølge sprinttrener Monsen er taktikken til det norske laget at det skal være maks to nordmenn per heat.

- Da slipper vi at en må ofre seg for å holde høy fart, for å få den tredje med på lucky looser, sier Monsen til NRK.

Northug derimot får ikke store muligheter til å verne om sin egen skjebne med sin 27. plass.

- Det ser ut som det kan være i ferd med å klarne og at være kan bli bedre utover. Så det kan faktisk være en fordel for Petter å gå i heat nummer fem. Men uansett, han har ikke så mye valg. Det er jo bare fire igjen når Petter skal velge heat, påpeker Monsen.

Northug havnet til slutt i heat 1.

Slik blir kvartfinalene:

Heat 1: Sergej Ustjugov, Sindre Bjørnstad Skar, Aleksander Bolshunov, Oskar Svensson, Petter Northug jr., Roman Furger

Heat 2: Frederico Pellegrino, Johannes Høsflot Klæbo, Simeon Hamilton, Teodor Peterson, Sebastian Eisenlauer, Richard Jouve

Heat 3: Lucas Chanavat, Matias Strandvall, Calle Halfvarsson, Anton Gafarov, Maciej Starega, Andrew Young

Heat 4: Finn Hågen Krogh, Martti Jylhae, Ristomatti Hakola, Jovian Hediger, Rednaud Jay, Andrew Newell

Heat 5: Alex Harvey, Emil Iversen, Anssi Pentsinen, Gleb Retvykh, Dominic Baldauf, Hiroyuki Miyazawa

Caspersen Falla raskest av kvinnene

Kvinnenes prolog ble gjennomført tidligere torsdag. Der var Maiken Caspersen Falla raskest av alle. Det norske sprintesset gikk mer enn to sekunder raskere enn nærmeste utøver.

Alle de norske kvinnene tok seg videre fra prologen, selv om det en stund var nervepirrende for Flugstad Østberg. Hun skuffet i prologen, men endte som nummer 25 av de 30 som gikk videre til kvartfinalene.

Klæbo vant generalprøven



Johannes Høsflot Klæbo vant den siste sprinten som ble arrangert før Lahti-VM. I løypene i estiske Otepää slo det det norske supertalentet verdenseliten.

Finn Hågen Krogh ble nummer to i Otepää, mens Sergej Ustjugov og Federico Pellegrino fulgte på plassene bak.