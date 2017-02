Northug lo av Iversen: - Kan ikke holde på sånn

ANNONSE

LATHI (Nettavisen): Det ble ingen stor dag for Emil Iversen på torsdagens VM-sprint i finske Lahti. Han røk ut allerede i semifinalen.

Til pressen sier Iversen at det ble alt for mye rot i løpet av semifinalen og at ting rett og slett ikke gikk hans vei denne gangen.

Mot slutten krasjet nordmannen også med canadieren Alex Harvey og ble dermed liggende igjen i snøen på oppløpet - helt uten sjanser.

- Jeg krasja med Harvey, men det gjør meg ingenting. Bare artig, jeg hadde ikke kommet til finalen, uansett, forteller trønderen til pressen.

Lagkamerat Petter Northug, som kom seg helt til finalen, lot seg more av romkameratens smått komiske innsats i semifinalen.

- Emil måtte legge seg ned for han var så stiv. Han måtte bare finne på noe. Det var som å se en fotballspiller filme, sier Northug.

- Det burde ha vært gult kort. For meg så det som filming. Jeg mener at FIS må begynne å gi gult kort for filming. Man kan ikke holde på sånn.

Iversen på sin side er imponert over det Northug fikk til torsdag. Northug ble nummer fem i finalen, men med tanke på at han har slitt voldsomt med å komme i form til VM, tror Iversen romkompisen er godt fornøyd.

- Jeg tror Petter får så mye ut av dagen som mulig. Han er ikke god nok til å kjempe om medalje her og blir slått av fire som er bedre enn ham.

- Jeg tror Petter er ganske fornøyd, tror Iversen.

Slik oppsummerer Iversen sin egen dag:

- Jeg er ikke superrask i starten og kommer ikke godt ut. Det er vanskelig å komme seg fram, det blir en del kluss, og jeg er litt uheldig Det meste går ikke min vei, og da ender jeg for langt bak, forteller Iversen.

Nå håper Iversen å bli tatt ut på laget som skal gå lagsprint. Der vil han i så fall da gå med bronsevinner Johannes Høsflot Klæbo.

- Jeg er brukbar i klassisk sprint og brukbar i klassisk distanse, så jeg vil tro lagsprinten passer meg bra, sier han på spørsmål fra Nettavisen.

NUMMER FEM: Petter Northug nådde ikke helt opp under sprinten.

Trønderen har imidlertid ikke fått klarsignal enda. Trener Arild Monsen sier til Nettavisen at kun Klæbo er tatt ut, enn så lenge.

- Det var ventet at Johannes skulle gå. Det kan jo hende jeg ikke får gå, men jeg får håpe at jeg går, sier Iversen.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

