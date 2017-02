Northug på 5. plass: - Jeg er «great again»

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Northug hang med helt til finalen, men da konkurrentene i finaleheatet kjørte hardt i høyt tempo gjennom hele løpet, klarte ikke den norske stjernen å henge med de beste.

Dermed måtte han nøye seg med 5. plass.

Ikke overraskende ettersom nordmannen har slitt med formen i store deler av sesongen som følge av overtrening.

Imponerte i kvartfinalen



Han rakk likevel å vise seg frem i god gammel stil under kvartfinalen da han rykket fra sølvvinner Sergej Ustjugov på oppløpet. Etter heatet ristet han imidlertid på hodet.

- Det var fordi jeg ikke slo Ustjugov med mer på oppløpet, sier Northug til Nettavisen.

- Det var godt å kjenne at man hadde punch og et gir i kvartfinalen, men samtidig så skulle jeg gjerne ha klart å ha med meg det giret i både semifinalen og finalen, men tanken var ganske tom i finalen, forteller den norske stjernen.

«Great again»

Som regjerende verdensmester hadde han selvfølgelig håp om en bedre plassering, men på grunn av problemene i årets sesong, virket han ikke å ta torsdagens femteplass for tungt.

- Hva skal til for å gjøre Northug «great again»?, ville TV 2s journalist vite.

- Jeg er «great again», men jeg mangler bare litt på formen. Husk at jeg slår masse løpere som har vært friske og raske i hele år, sier Northug.

- Jeg gjør mitt beste resultat i år, og slår en del av de som har lekt seg med meg bare for noen uker siden i sprint. Formkurven peker riktig vei, forteller Northug.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo under sprint finalen torsdag.



Likevel legger han ikke skjul på at han måtte presse seg hardt for å nå såpass langt på sprinten.

- Når kroppen ikke spiller på lag, er det hodet som må gjøre jobben. Det er det som klarer å ta meg til finale i dag, forklarer 31-åringen.

Finalen vant for øvrig Federico Pellegrino fra Italia foran russiske Ustjugov, mens Johannes Høsflot Klæbo ble nummer tre.

50-kilometeren

Med sprinten unnagjort, er det nå 50-kilometeren på mesterskapets siste dag som gjelder for Northug.

Tidligere har det blitt spekulert i at 31-åringen kom til å stå over det løpet selv om han er forhåndskvalifisert som regjerende verdensmester på distansen, men etter sprinten virker han tydelig bestemt på at han skal stille til start.

Nå skal Northug bruke dagene frem til 5. mars å forberede seg best mulig til 50-kilometeren.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!