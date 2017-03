Northug tror Løfshus-utspill er en bløff

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Det ble ikke gull på de norske herrene under søndagens femmil i Lahti-VM og dermed endte det norske laget opp uten én eneste individuell gullmedalje på herresiden i langrenn.

Langrennssjef Vidar Løfshus sa likevel til Nettavisen og øvrig presse søndag at han var godt fornøyd med den norske innsatsen i Lahti-VM.

- Vårt overordnede mål er å være beste nasjon under mesterskapet og beste nasjon under sesongen. Det gjør vi med bravur, sier Løfshus.

- Ingen individuelle gull på herresiden, er det bra nok?

- Ja, det er godt nok. Det er mange som gjerne vil ha gull. Det ville Alex Harvey ha, det ville Sergej Ustjugov og det ville Iivo Niskanen. Det viser at det er bra bredde og at mange er med å kjempe, svarer Løfshus.

- Han bløffer



Petter Northug er imidlertid ikke enig med den norske langrennssjefen. Mannen som ble nummer åtte på femmila tror Løfshus ikke snakker sant.

- Jeg tror ikke Løfshus er ærlig når han sier det. Jeg tror han bløffer. Jeg vet at Vidar ikke er fornøyd med at det ikke ble individuelt gull. Såpass godt kjenner jeg ham, jeg har jo gått på lag med ham, sier Northug.

- Hvorfor sier han det, da?

- Han har jo sagt at han skal ta en annen tone med media nå, så kanskje derfor, spekulerer Northug i pressesonen etter løpet.

Løfshus skapte også sterke reaksjoner i forkant av mesterskapet i Lahti da han gikk hardt ut mot blant andre pressen i dagene før VM og mente at media hadde skylden for at Therse Johaug ble tatt i doping.

Det utspillet måtte langrennssjefen senere beklage.

Northug avslører at dette har blitt et samtaleemne.

- Det blir diskutert. Å ta opp en sånn ting i forkant av et mesterskap er hoderystende. Det skal ikke skje fra en leder. Men det tror jeg Vidar har skjønt selv. Det går ikke an å holde på sånn, sier trønderen ifølge TV 2.

- Skal få kurs



Northug mener langrennssjefen har litt å lære.

- Det er enten, eller med ham. Enten er han snill som en pus, som han tydeligvis har vært nå, eller så er han verst i klassen, sier Northug.

- Jeg skal snakke med Løfshus i traileren nå. Han skal få et lite mediekurs av meg. Det trenger han, sier 31-åringen og smiler lurt.

HAR SKAP REAKSJONER: Langrennssjef Vidar Løfshus.

Northug er klar på at VM ikke har vært noen suksess for herrelaget.

- Det er ikke bra nok å ikke ta et individuelt gull. Det er et krav fra det norske folket, når vi er i mesterskap, mener Northug om det.

Løfshus strekker seg såpass langt at han innrømmer at flere av de norske herrene er skuffet over at det kun ble gull på stafetten i år.

- Det å vinne er viktig for alle løpere som stiller opp. De jobber hardt for å vinne et hvert skirenn og når de ikke vinner, blir de selvsagt skuffet. Sånn er det, det er kjempetøff konkurranse, mener langrennssjefen.

- Må være på tærne



Landslagstreneren Tor-Arne Hetland fikk etter den medaljeløse femmila også spørsmål om han er fornøyd med den norske laginnsatsen i VM.



- Når vi ser på laginnsatsen, har hele laget prestert og vært helt i toppen. Men de har møtt noen overmenn i spesielt Iivo Niskanen, Federico Pellegrino og Sergej Ustjugov, og på femmila Alex Harvey. Det viser at vi må være på tærne og jobbe enda hardere til neste år når det er OL i Korea.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

