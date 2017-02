Nytt VM-gull til Bjørgen

ANNONSE

Marit Bjørgen (36) tok kommandoen fra start på tirsdagens 10-kilometer klassisk i VM i Lahti. Utover på distansen økte langrennsdronningen til konkurrentene, og kunne til slutt juble for sitt 16. VM-gull i karrieren.

Bjørgen var til slutt 41 sekunder foran Charlotte Kalla (29), som tok sølvet. Astrid Uhrenholdt Jacobsen kom på tredjeplass, 55,5 sekunder bak vinneren.

- Det blir en suveren seier på denne 10-kilometeren for Bjørgen, kommenterte NRKs Jann Post under tirsdagens renn.

Hyller smørerne

Marit Bjørgen strålte etter målgang.

- Dette var godt! Jeg var nervøs før start, men hadde en god følelse allerede under skitestingen. Skiene mine var fantastiske i dag, så dette var gøy, sier Bjørgen til FIS etter målgang.

Hun var strålende fornøyd med tirsdagens gull-løp.

- Det var et utrolig løp. Det går min vei nå, så jeg er veldig glad, forteller gullvinneren.

- Fullklaff

Uhrenholdt Jacobsen har ikke vist spesielt god form i forkant av mesterskapet. Derfor betydde tirsdagens bronsemedalje spesielt mye.

- Det er helt rått å få til sesongens beste løp i VM. Jeg kjente at det var mye som var bra på lørdag også, men fikk ikke fullklaff. Det fikk jeg i dag, sier hun til NRK etter rennet.

- Jeg sa før sesongen at dette var det løpet jeg hadde mest lyst til å gå. Her og nå kjennes det som noe av det største jeg noen gang har gjort. Selv om jeg vant gull i Sapporro for ti år siden, så ligger det mye mer jobb bak dette. Det er veldig gøy! Kanskje jeg kan gråte en liten skvett for meg selv i dag også, og ikke bare for Marit.

TOMMEL OPP: Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk sesongens beste løp, tirsdag.

Glad for rutinen

Jacobsen innrømmer at det ikke bare har vært lett å se at resten av laget presterer godt, mens hun selv ikke har fått det til tidligere i sesongen. Hun er nå glad for at hun likevel har beholdt roen gjennom vinteren.

- Jeg har fulgt den planen som jeg pleier å gjøre inn mot mesterskap. Jeg er ofte ute, men ikke for lange økter. I tillegg sitter veldig mye mellom ørene. Det å stole på at man har en god plan for å komme i form. Det er kanskje fordelen med å være litt rutinert. Jeg vet hva som funker for meg selv, forteller bronsevinneren til statskanalen.

- Var du noen gang nervøs?

- Nei, men man kan aldri være sikker på at man kommer i mål, likevel.

God laginnsats

Også Heidi Weng (25) og Ingvild Flugstad Østberg (26) var lenge med i medaljekampen.

Weng var nærmest edelt metall, men måtte ta til takke med fjerdeplass.

Hun var 18,3 sekunder bak bronseplassen til Jacobsen.

Flugstad Østberg endte på åttendeplass.

Svenske Anna Haag ble nummer fem, mens hjemmehåpene Kerttu Niskanen og Krista Pärmakoski sikret sjette- og sjuendeplass.

Storeslem

De norske langrennsjentene har tatt storeslem så langt i Lahti-VM. På den innledende sprinten vant Maiken Caspersen Falla gull. Lørdag fulgte Marit Bjørgen opp med seier på 15-kilometer jaktstart, før Falla og Weng sikret nytt norsk gull i lagsprinten, søndag.

Nå gjenstår kun stafetten og den avsluttende tremilen for langrennsjentene før mesterskapet er over.