Oppvaskmøte etter Moan-utblåsning: - Ser dumt ut

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Det ble en tung dag for de norske kombinertutøverne fredag. Ingen av de nordmennene var i nærheten av en plass på pallen.

Magnus Krog ble beste nordmann på en tiendeplass, mens Jørgen Graabak ble nummer elleve, Mikko Kokslien nummer tolv og Espen Andersen nummer 25. Veteran Magnus Moan var som kjent vraket.

Moan gikk beinhardt ut i media da vrakingen ble kjent og kritiserte lagledelsen for uttaket. Trønderen var klar på at han burde gått.

Jørgen Graabak fikk flere spørsmål om nettopp dette etter fredagens renn. Han forteller at saken ble tema på et internt møte torsdag kveld.

- Ser dumt ut



Moan ble som kjent vraket i tolvte time til et renn han trodde han skulle få gå, og kalte kombinerttrenernes håndtering for amatørmessig.

LES MER: Rasende Moan: - Amatørmessig

- Vi hadde en god diskusjon på det i går, og det synes jeg er sunt. Magnus sa akkurat det han mente, og det synes jeg er bra. Nå har vi lagt den ballen død, og det påvirker oss ikke i dag, sier Graabak til Nettavisen.

På spørsmål om hva som ble diskutert på møtet, forteller Graabak at hovedtemaene var «timing» og kommunikasjon.

- Tidspunktet (for Moans utblåsning) synes jeg er greit, det var et veldig vanskelig laguttak, så det har jeg full forståelse for. Men det er klart det ser dumt ut når Magnus står over siste trening i går for å forberede seg, da tror han vel at han er kvalifisert, sier Graabak til Nettavisen.

- Men han hadde ikke fått klarsignal, og Mikko har vært veldig god på trening. At han er med i diskusjonen synes jeg er helt greit, men Magnus burde kanskje fått beskjed om at «her må du møte opp i hoppbakken på siste trening og vise at du fortjener plassen», sier Graabak videre.

Graabak gikk for øvrig i mål 46,8 sekunder bak gullvinner Johannes Rydzek.

- Kan ta selvkritikk



Landslagssjef Kristian Hammer ønsker ikke å si så mye om konflikten med Moan, men føler at både laget og ledelsen har lagt det bak seg.

- Vi har ikke brukt mye energi på det. Magnus har alltid vært høyt og lavt og har følelser for dette. Jeg ser mye positivt med det. Han var irritert og hadde lyst til å gå selv, sier Hammer om saken til Nettavisen.

- Den saken synes jeg og Magnus har pratet godt om. Det var litt mer konkret en kun de utspillene, det vi snakket om, det var litt om prosessen i det vi gjorde. Der kan vi også ta litt selvkritikk, som jeg også sa til Magnus. Vi er ferdig med den saken. Jeg forsvarer ikke måten han går ut på, men jeg kan skjønne enkelte ting han er opptatt av der, sier han.

(artikkelen fortsetter under bildet)

FERDIG MED DET: Landslagssjef Kristian Hammer har lagt kritikken som Magnus Moan kom med bak seg.

I tiraden, som Moan kom med overfor NRK, omtalte han ledelsens håndtering av uttaket som katastrofal. Trønderen var også klar på at han burde hatt den plassen som lagkamerat Mikko Kokslien fikk på laget.

- Det han mener om Mikko skal ikke jeg uttale meg om, men med bakgrunn samtalene vi har hatt med gruppa rundt dette, så ønsket Magnus alle lykke til. Det var ikke det han var opptatt av, sier Hammer.

- Blir for tynt

Hammer er på sin side tydelig på at utspillene fra Moan ikke har påvirket stemningen i gruppa fram mot første VM-konkurranse og var i stedet mer skuffet over at de norske som deltok, ikke klarte å prestere på sitt beste.

- Vi er ikke der vi skal være, det er ikke tvil om det. Vi ønsker å kjempe om medaljer. Vi kom oss opp på slutten før sisterunden, men når kjøret begynner så er det for tynt, sier treneren til pressen.

- Vi er for langt bak etter hoppingen og det er mange gode langrennsløpere oppi der, som vi burde ha vært. Skal vi være med å kjempe, må vi være lenger fram. Det er det ikke tvil om. Mikko hadde et bra utgangspunkt, men han hadde en kropp som ikke var på lag i dag.

Én ting ødela

Jørgen Graabak oppsummerer dagen på følgende måte:

- Nesten. Det blir nesten. I hoppbakken er det nesten, og det er det som gjør at resten blir nesten også. Jeg starter litt for langt bak, men synes jeg gjør et godt forsøk i langrennsløypa og kommer meg opp i medaljekampen, sier han.

(artikkelen fortsetter under bildet)

BLE VRAKET: Kombinertveteran Magnus Moan.

25-åringen mener det særlig var én ting som ødela for medalje fredag.

- Det er veldig irriterende at jeg ble sperret inn mot reklameskiltene på sisterunden, det var min mulighet til å komme meg helt frem. Hadde jeg gjort det, hadde jeg fått hvilt meg litt før rittet gikk og kunne hatt en sjanse. Men det fikk jeg ikke, sier han.

Graabak lå sammen med en stor gruppe løpere da situasjonen han snakker om oppsto. Graabak ville gå forbi, men det ble umulig.

- Jeg tror det var en finne og en østerriker som gikk inn i banen min. Det er helt innenfor regelverket, men hadde jeg funnet en korridor kunne jeg ha kommet meg frem, men slik ble det ikke, forteller han.

- Røk medaljen der?

- Ja, det kan godt hende. Da hadde jeg i hvert fall vært med i kampen.

- Firedobbelt tysk, hva skal vi si om det?

- Det er imponerende. Veldig imponerende.

Duket for Moan?



Tre konkurranser gjenstår for de norske kombinertgutta i Lahti-VM.

Søndag er det lagkonkurranse, onsdag i neste uke storbakkerenn og siste kombinertøvelse er lagsprint fredag i neste uke.

Landslagssjef Hammer kan avsløre at Magnus Moan trolig blir å se senere i mesterskapet.

- Magnus kommer på startstreken senere i dette VM, det er jeg sikker på, sier han til Nettavisen.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!