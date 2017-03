Overlegent stafettgull til Norge

ANNONSE

Norge er verdensmestre i stafett for kvinner etter en suveren triumf i finske Lahti.

Marit Bjørgen gikk Norge inn til et nytt gull. Det var hennes fjerde gull i dette mesterskapet. Veteranen var aldri truet på sisteetappen og kunne bare kontrollere inn til en ny norsk maktdemonstrasjon.

Norge holdt seg helt foran på alle etappene, og Astrid Uhrenholdt Jacobsens tredjeetappe skaffet en luke som var nærmest umulig å hente inn for konkurrentene.

- Nå kan vi glede oss over dette. Det har vært mye nerver det siste døgnet, sa Jacobsen til NRK, like før Bjørgen gikk Norge inn til førsteplassen.

Sistnevnte fikk en av sine enkleste oppgaver i karrieren på vei mot et mesterskapsgull. Bjørgen erkjente likevel at hun var bekymret for en mulig spurtduell med Sverige og Stina Nilsson før start.

- Vi har en vanvittig styrke i laget. Vi drar nytte og lærer av hverandre. Jeg gruet meg til scenarioet med å møte Nilsson, men heldigvis så slapp jeg det, sa 36-åringen til NRK.

- Jeg hadde jo en bra ledselse. For min del var det bare å gå fornuftig og sikre gullmedaljene. Jeg synes generelt at jeg ikke hadde noe behov for å være dritnervøs før start. De andre gjorde jo jobben, så for meg så var det bare å prøve å gå smart og komme seg i mål, tilføyde Bjørgen.

Usikker på spurten



Spurt om seieren mot Sverige ble aldri noe tema etter at Heidi Weng skaffet luke til dem før stafetten var halvgått.

- Jentene gjorde en fantastisk jobb. Det var bare å komme seg i mål, skrøt Norges rutinerte ankerkvinne.

SOM EN DRØM: Astrid Uhrenholdt Jacobsen sendte Marit Bjørgen ut med et forsprang veteranen nærmest ikke kunne gi ifra seg.

Sverige og Finland kjempet om de to øvrige pallplassene. Svenskenes sprintekspert Nilsson kapret et ventet sølv til de blågule, i duell med vertsnasjonens Krista Pärmäkoski på oppløpet. Et drøyt minutt skilte opp til Norge over målstreken.

Nordisk kamp



Det ble klart tidlig at bare de tre nordiske nasjonene, Norge, Finland og Sverige hadde en sjanse på gullet.

Maiken Caspersen Kalla gikk en strålende førsteetappe, og vekslet med en luke ned til de to nabolandene og Polens Justyna Kowalczyk.

STERKT: Maiken Caspersen Falla (til venstre) viste seg tilliten verdig. Fetsund-jenta overbeviste på den første etappen under VM-stafetten i Lahti mot blant andre Justyna Kowalczyk.

Mens polakkene som ventet ikke maktet å henge med, hentet Sveriges Charlotte Kalla og Finlands Kerttu Niskanen inn Heidi Wengs luke tidlig.

Men Weng svarte på Kallas sterke åpning med å gå ifra på den andre halvdelen av andreetappen.

Bare Finland hang med til veksling, og sendte Laura Mononen ut noen tideler foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Finsk kollaps



Den første etappen i fristil viste etter hvert klasseforskjellen på Norge og de øvrige. Sveriges urutinerte Ebba Andersson fortsatte å tape, mens det gikk enda verre for Mononen.

Finnen måtte slippe Jacobsen, før hun inn mot veksling også ble helt innhentet av Andersson. Nesten et helt minutt skilte opp til Norge ut på sisteetappen.

Derfra og inn ble VM-stafetten en parademarsj for de norske kvinnene.