Rasende Moan vraket: - Katastrofal håndtering

ANNONSE

LATHI (Nettavisen): Kombinertveteran Magnus Moan ble torsdag vraket til normalbakerennet i Lahti-VM. På et pressetreff tidligere denne uken fortalte han Nettavisen om en sesong som har vært en berg-og-dal-bane, der han tidvis har vært langt nede. Nå har vondt blitt verre.

Overfor NRK slakter han landslagsledelsen for vrakingen.

- Jeg er totalt uenig i valget. Det er en katastrofal håndtering. Å vente så lenge, synes jeg er helt bak mål. Utøverne trenger å få en beskjed så de kan forberede seg så godt som mulig. At de venter helt til nå, synes jeg er amatørmessig, sier han til NRK.

Trønderen forstår ikke at han vrakes til fordel for blant andre Kokslien, som kom inn i den norske VM-troppen i tolvte time.

- Det er en merkelig å ta en avgjørelse når de gir uttrykk for at de fire første som er tatt ut, er sikret å gå den første konkurransen. Jeg ble også lansert som en klar medaljekandidat. Jobben jeg har gjort, er meget bra. Jeg har snudd hver stein for å komme dit jeg er. Jeg er sjelden eller aldri vært bedre preppet, sier Moan.

- Vurderte å legge opp



Moan la som nevnt ikke skjul på at det har vært en problemfylt sesong så langt, da han snakket med Nettavisen tidligere denne uken. Moan har tidvis vært langt nede, og det hele toppet seg i desember i fjor, da veteranen ble nummer 41 på Lillehammer.

Overfor Nettavisen sier Moan at han var svært nær ved å legge opp da.

- Ja, definitivt. Jeg var en telefonsamtale unna å legge skiene på hylla, men har fått unik hjelp og er veldig takknemlig for det Frode Moen, min tidligere trener, har gitt meg, sier han til Nettavisen.

Moan forteller at før det løsnet nå i vinter, så hadde han slitt en god stund. Noe var rett og slett galt, men 33-åringen klarte ikke helt å sette fingeren på hvorfor det buttet så imot.

- Det har ikke gått på arbeidsinnsats eller dedikering til trening, og det å prioritere det som nummer én. Ting har bare ikke svart. Når du forbereder deg til en sesong, der det artigste er selve konkurransen, det å stå på toppen og glede seg til å få ut det du er god for, så har det i stedet vært slik at jeg har stått på toppen med negative nerver og det er helt for jævlig, sier kombinertutøveren.

- Jeg var veldig langt nede og det toppet seg på Lillehammer. Jeg har hatt en kjempekarriere, med mye suksess, men da jeg gikk i mål på Lillehammer tenkte jeg: Ikke faen. Aldri mer skal jeg starte med så høyt startnummer igjen og være så langt bak de beste. Det gidder jeg ikke. Jeg har 25 seire i verdenscupen og nesten 60 pallplasseringer. Potensialet mitt er mye, mye høyere enn det jeg opplevde på Lillehammer. Da sa jeg klart ifra: Enten legger jeg skiene på hylla, eller så gjør vi noe.

Snuoperasjon



Etter at Moan ga klar beskjed både til seg selv, og de rundt seg, snudde ting fort.

- De rundt meg hørte hva jeg sa og vi begynte å jobbe med dette uken etter. Det har vært en fantastisk reise. Jeg er mest stolt over at jeg har snudd det og jeg er stolt over at jeg har klart å gjøre de endringene vi ble enig om, og ikke minst at når jeg nå står på toppen, har jeg et stressnivå som er positivt og ikke negativt. Jeg oser meg mye mer nå, enn jeg gjorde på Lillehammer, sier Moan.

Kombinertguttas hovedtrener, Bjørn Kåre Ingebrigtsen, er imponert over den jobben Moan har gjort fra desmeber og fram til nå, selv om veteranen nå altså er vraket fra normalbakkerennet.

- Magnus var i dårlig form, ikke fysisk, men han presterte ikke bra tidlig i sesongen. Han var langt nede og slet med å komme seg med i den norske verdenscuptroppen. Men han har gjort en fantastisk jobb selv i etterkant av det og tatt mange, mange steg i riktig retning. Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg i siste del av sesongen. Vi har fått flere bekreftelser på at han er på rett vei og jeg er imponert over den jobben Magnus har gjort, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

- Følte du at han var nær ved å legge opp?

- Jeg tror ikke det var så langt unna, nei. Det var nok oppe til vurdering, men det er vanskelig å si. Han var i hvert fall veldig langt nede, sier treneren videre.

(artikkelen fortsetter under bildet)

TRENEREN: Landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen, her sammen med Magnus Moan.

Takker flere



Trener Ingebrigtsen ble før torsdagens vraking trukket fram av Moan selv som en god hjelper på veien tilbake, men mest av æren for at veteranen hadde fått troen tilbake før årets VM, var det altså Frode Moen som fikk.

- Vi hadde et møte, allerede på Lillehammer, der alle kort ble lagt på bordet. Det første Moen sa til meg, etter å ha sett litt på video, var: Selvfølgelig kan du klare det. Selvfølgelig kan vi få deg tilbake igjen. Du kan komme tilbake blant de fire beste og du kan vinne renn, igjen, forteller Moan.

- Måten Frode sa det til meg, måten han både pushet meg og «backet» meg på, gjorde at det skjedde noe med meg med én gang. Allerede uka etter, i Granåsen, begynte ting å snu, sier han.

- Tært ekstremt på



Selv om mye har snudd for kombinertveteranen siden det som skjedde i desember, og han hadde lagt den tunge perioden bak seg, er han fortsatt usikker på om han kommer til å fortsette som idrettsutøver i årene framover. Torsdagens beskjed hjleper nok heller ikke på motivasjonen.

- Jeg kjenner at den runden jeg har vært igjennom har tært ekstremt på. Det er jo tre og en halv måned med inntekt og salt på bordet som blir ødelagt, og når man ikke presterer blir det tøft. Det blir selvsagt enklere å ta en avgjørelse, og eventuelt fortsette karrieren om det er flyt. Jeg har lyst til å være med i toppen og føler jeg har mer å bidra med i dette gamet, men jeg kjenner at det koster mer nå, på en annen måte, uten at jeg helt vet va det er for noe, sier trønderen.

- Det er jo sikkert at det kommer nye og sultne utøvere bak opp bak meg, også. Kombinertsporten har på en måte blitt mer hopperens sport nå og det gjør at jeg må prioritere mer hopping. Det er en avgjørelse jeg må ta, og en avveining jeg må ta, om jeg er villig til å ta den kampen. Det koster ekstremt mye. Jeg får hopping mye mindre gratis, enn jeg får langrenn, og har mye mindre positive opplevelser i hoppbakken, enn i langrennløypa. Men den siste reisen jeg har vært med på, o den måten jeg jobber med nå, har vært med på å gi meg en liten motivasjonsboost, sier Moan.

Selv om pilen en stund har pekt oppover, så aldri Moan på seg selv som noen VM-favoritt. Nå kan det ende opp med at han ikke får konkurrere i det hele tatt unde rmesterskapet i Lahti.

Om egne sjanser sa han følgende dagen før vrakingen.

- Jeg reiser til dette mesterskapet med historisk lave skuldre. Jeg er ikke i nærheten av å være blant favorittene og det lever jeg godt med. Jeg har ikke prestert godt nok til å være blant topp ti.

- I VM vil jeg å få ut snittet mitt, som jeg har gjort på trening. Og så har jeg lyst til å gå et langrenn der jeg føler at jeg får ut potensialet mitt. Hvis de to kombineres, og det blir litt stang inn, kan det bli bra.

P.S. Følg oss på Snapchat!