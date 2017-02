Reagerer på Bjørgens svar: - Uventet og merkelig

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Onsdag skal en rekke langrennsstjerner i møte med ledelsen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) for å diskutere den videre kampen mot doping. Møtet avholdes klokken 14, lokal tid, i VM-byen.

FIS-president Gian Franco Kasper skal være til stedet på møtet.

Det er løperne selv, med deres FIS-representant Kikkan Randall i spissen, som har tatt initiativ til møtet. Den amerikanske sprinteren sendte tidligere denne sesongen et brev til IOC og FIS hvor hun oppfordrer til tøffere kamp mot doping.

Brevet ble signert av over hundre utøvere.

Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg, Marit Bjørgen, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Eirik Brandsdal, Sindre Bjørnestad Skar, Didrik Tønseth, Ola Vigen Hattestad og Sjur Røthe har alle signert det omtalte brevet, men også en rekke norske utøvere har latt være.

Til Expressen fortalte Randall tidligere denne uken at hun håper én mannlig og kvinnelig representant fra hver nasjon stiller på møtet.

Reagerer på Bjørgen-svar

Da Nettavisen spurte Marit Bjørgen på en pressekonferanse om hva hun mener om møtet som skal avholdes, hadde hun imidlertid lite å si.

- Jeg må ærlig innrømme at vi ikke har brukt noen tanker på det nå. Vi har ikke tenkt noe rundt det, sier den norske veteranen.

Bjørgens unnvikende svar fikk Aftonbladet-journalist Petra Thorén til å reagere. Hun synes det er merkelig at veteranen ikke svarer bedre.

- Det var uventet at Marit, som har vært med så lenge, som synes dette er så viktig, som står på listen og vet godt hva Kikkan har jobbet for, ikke våger å komme med sine synspunkter på dette. Det er merkelig. Det er enkelt for henne å si at dette er viktige spørsmål og at de gjør det de kan. Det er mulig hun er påvirket av Therese Johaug-saken og ikke våger å være fri i uttalelsene nå, sier Thorén til Nettavisen.

Kvinnenes landslagstrener Roar Hjelmeset sier at jentene først og fremst må holde fokus på torsdagens sprintkonkurranse.

- Det har blitt pratet om det, men hvor mye de har satt seg inn i det, hver enkelt, vet jeg ikke. Han skulle vel være her, han Kasper, det har de fått med seg, men hvilke tanker de gjør seg rundt dette, vet jeg rett og slett ikke. Jeg mener de bør bruke tiden sin på det de skal gjøre med tanke på konkurransen torsdag, sier treneren til Nettavisen.

- Hva tenker du om timingen?

- Kasper er vel her akkurat nå, så det er vel en og annen logistikk inne i bildet, for å få det til å passe, sier Hjelmeset videre.

(Saken fortsetter under.)

Etterlyser profil

Fra det norske laget stiller Mari Eide og Nicklas Dyrhaug.

Thorén mener Norge godt kunne sendt en mer profilert utøver på møtet, men har forståelse for at alle ikke har mulighet dagen før VM-sprinten.

- Det finnes kanskje en mer profilert løper fra Norge de kunne sendt, som det hadde vært mer naturlig at var på plass der. Den største mannlige stjernen (Sundby), er et alternativ, siden han ikke går sprint, men han har blitt koblet med en dopingsak selv, og gått ut og sagt tydelig at han håpet de russiske utøverne skulle være her, mener den svenske journalisten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

REAGERER: Aftonbladet-journalist Petra Thorén var overrasket over Marit Bjørgens svar om FIS-møtet.

- Derfor er han kanskje ikke riktig mann. Men det finnes kanskje andre profilerte distanseløpere som kunne dratt. Det er klart at det hadde veid tyngre om Marit Bjørgen eller Petter Northug hadde møtt, men de kan nesten ikke sende dem dagen før konkurranse, sier Thorén.

- Sverige mer engasjert

Hun påpeker at heller ikke Sverige sender sin utøverrepresentant, Ida Ingemarsdottir, siden hun skal gå sprinten. Emil Jonsson stiller i stedet.

Hun føler svenskene er mer engasjert i saken, enn de norske utøverne.

- Jeg oppfatter det slik at svenskene er mer engasjert. De mener dette er rett og svarer på spørsmål. Selv Stina Nilsson, som vanligvis ikke svarer på spørsmål om annet enn «her og nå», sa i går at dette er viktig.

- Det virker som det er et større engasjement der. Men Sverige har heller ikke to dopingsaker i ryggen, og det er ikke sikkert Norge vil stikke seg ut så mye med den bakgrunnen, selv om det var to spesielle tilfeller med Sundby- og Johaug-saken. Men det er mulig de ligger litt lavt, sier hun.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat: