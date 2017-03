Rister på hodet av Norges taktikk: - Ødeleggende

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): VM i Lahti ble avsluttet med femmila søndag, og dessverre ble det en pall uten norske løpere.

Både favoritten Martin Johnsrud Sundby, Petter Northug og flere av de andre nordmennene lå fint plassert i tetgruppa da bare halvannen kilometer gjensto, men så skrudde Sundby opp tempoet.

- Godt jobbet!

Da sprakk feltet, spurtkongen Northug måtte slippe, og i rennets avslutning ble Sundby slått på oppløpet av sterke avsluttere som Alex Harvey og Sergej Ustijugov.

Harvey vant spurten foran Ustjugov, mens finske Matti Heikkinen ble nummer tre.

Etter rennet haglet kritikken mot den norske lagtaktikken.

- Sundby skal ha for forsøket, men skulle ha kjørt tøffere den siste mila kontra siste kilometeren. Ødela strengt tatt for Northug, var dommen fra tidligere Vålerenga-spiller Kjetil Wæhler.

- Godt jobbet, Sundby! Ødela 5-mila for vår beste spurter, og ikke i nærheten selv, skrev TV 2s Jesper Mathisen.

Sundby: - Jeg var sjanseløs

Selv forklarer Sundby seg slik om avslutningen på rennet:

- Dere ser hvordan det blir. Jeg prøvde, vi prøvde. Jeg gjorde alt jeg kunne, men jeg var sjanseløs. Jeg skjønner det. Det er likt for alle, så jeg må bare gå for den løsningen jeg har tro på. De siste to kilometerne går jeg alt jeg kan. Jeg snur meg ikke, jeg prøver å skaffe meg det forspranget jeg trenger, men jeg lykkes ikke, sier Sundby.

- Kunne du ikke gjort noe annerledes?

FÅR KRITIKK: Trener Tor.Arne Hetland.

- Jeg brukte et kvarter i smøreboden etter målgang. Jeg prøvde å gå gjennom løpet og se hva jeg kunne gjort annerledes, men... Jeg er dritskuffet over at jeg ikke klarer å vinne, men jeg gikk for det og gjorde alt jeg kunne, sier Sundby.

Også på NRKs VM-sending ble taktikken et tema. Der viser Fredrik Aukland en viss forståelse for at det ble kjørt på mot slutten.

- Vi har to forskjellige typer løpere i laget vårt. Vi har noen løpere som ønsker å ha stor fart og noen løpere som ønsker å ha lav fart og gå for en spurt. Da blir det litt vanskelig, og den norske taktikken er på mange måter ødeleggende for Petter, men det var også veldig god mulighet til å ta gull. Med det føret vi fikk nå, viste det seg at det skulle avgjøres på de siste tre minuttene av løpet. Da var det de som var sterkest og raskest i det partiet som var best, sier Aukland til NRK.

Forsvarer Sundby

Landslagstrener Tor-Arne Hetland ble bombardert med spørsmål om den norske lagtaktikken da han møtte journalistene etter rennet.

På konkret spørsmål om det var riktig av Sundby å riste av seg Northug på slutten, svarer han slik:

- Ja, sånn er det på slutten av skirenn, utøverne går for seg selv. De har jobbet sammen frem til det, men når avslutningen kommer er det full spiker, sier Hetland.

- Gikk de litt for mye for seg selv?

- Nei, det vil jeg ikke si. Vi vet at dette ikke er en lagkonkurranse, utøverne går for å få så god plassering som mulig for seg selv, og de legger opp en løpsstrategi selv som kan gi det beste resultatet, sier Hetland.

TUNGT: Martin Johnsrud Sundby måtte ta til takke med femteplass på 50-kilometeren som avsluttet ski-VM 2017 i Lahti.

Landslagssjef Vidar Løfshus røper at den norske planen var å holde størst mulig fart hele veien.

- Og løpet ble akkurat sånn som vi hadde forutsett. Vi hadde håpet at det skulle være tyngre føre og en større manndomsprøve, men det ble det ikke, og man må beherske alt. I dag var vi ikke helt der, sier Løfshus til Nettavisen.

- Når løpet ble som det ble, burde Norge ha satset på å hjelpe frem den beste avslutteren, som vanligvis er Petter Northug?

- I langrenn går det ikke an å sette opp laget som et sykkellag. Martin måtte gjøre sitt løp, Sjur måtte gjøre sitt løp og Petter måtte finne sin posisjon inn mot spurten. Den posisjonen fant han ikke helt, og det går ikke an å få gjort noe med. Det har vært kjørt like hardt før når Petter har vunnet, sier Løfshus til Nettavisen.

Northug har vist stigende form den siste tiden. Hetland roser Northug for innsatsen på søndagens renn.

- Petter går et kjempeløp, det er årsbeste, og han skulle nok aller helst ha sett at VM skulle kommet én måned senere, for da hadde han vært veldig godt forberedt, sier landslagstreneren.

FOLKSOMT: Alex Harvey tok et fortjent VM-gull individuelt, seks år etter triumfen i lagsprint i Holmenkollen. Martin Johnsrud Sundby (bak til høyre) klarte ikke å kvitte seg med spurtsterke konkurrenter.

NRKs langrennekspert Torgeir Bjørn mener også det blir helt feil å skylde på Sundbys rykk for at det ikke ble norske medaljer søndag.

- Northug har ikke vist noe i 2017 som tilsier at han skulle klare å være med helt inn. Det ville vært altfor stor risiko å vente inn han. Men hvis Northug hadde visst det han vet nå, skulle han droppet sprinten og heller kjørt høydeopphold. Da kunne han ha vunnet femmila, sier Bjørn til Nettavisen.

Hetland fikk spørsmål om han er fornøyd med den norske laginnsatsen i VM, til tross for at det på herresiden ikke ble et gull på distanserenn med unntak av herrestafetten.

- Når vi ser på laginnsatsen, har hele laget prestert og vært helt i toppen. De har møtt noen overmenn i spesielt Iivo Niskanen, Pellegrino og Ustijugov, og i dag Alex Harvey. Det viser at vi må være på tærne og jobbe enda hardere til neste år når det er OL i Korea, sier Hetland.

Av de øvrig norske ble Sjur Røthe nummer seks, mens Petter Northug ble nummer åtte. Hans Christer Holund tok tiendeplassen, rett foran Anders Gløersen.

Her er noen av reaksjonene mot lagtaktikken etter søndagens femmil:

Sundby skal ha for forsøket,men skulle ha kjørt tøffere den siste mila kontra siste kilometer'n.Ødela strengt tatt for Northug.. #Lahti2017 — Kjetil Waehler (@KWhler) March 5, 2017

At langrenn ikke har lagtaktikk i seg fikk vi i hvert fall se nå. Ellers ville ikke Sundby smadret alle norske gullhåp den siste kilometeren — Morten Svesengen (@RBMorsve) March 5, 2017

Skjønner at man går for MJS i utgangspunktet, men når det er 1 runde igjen er det jo lov å skifte taktikk! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) March 5, 2017

Godt jobbet Sundby! Ødela 5-mila for vår beste spurter, og ikke i nærheten selv👏👏👏 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) March 5, 2017

Det eneste Sundby lyktes med idag var å ødelegge for resten av det norske landslaget. Bra jobba du! #nrksport — Anders Nilsen (@rokdog1) March 5, 2017

Alle vet at Sundby blir slått i spurt. Likevel tillates det at han trekker Harvey fram til gull på bekostning av det norske laget. #nrksport — PH Vorkinn (@Vorkinn) March 5, 2017

Er det ikke ei taktisk tabbe av Sundby å gå der? Han knuser vel gullsjansene til Petter og Røthe med å stikke der.. #nrksport — Ole Christian Ulen (@Kitcho86) March 5, 2017

God bedring til Sundby, Hetland og resten av landslaget. Rykk siste kilometeren for å hekte av eneste gullhåpet vi har #nrksport — Kristoffer Melby (@KristofferMelby) March 5, 2017

Northug er med etter ca. 48 km, og Martin rykker? Så latterlig dårlig taktikk, når Martin er èn av de svakeste i en spurt. Gratla #nrksport — marthe (@marthesbl) March 5, 2017

Er noe feil med taktikken når vi har en som rister av alle nordmennene og ikke kan finishe etterpå... #nrksport #femmil #skivm — Jørgen Berg Lauvsnes (@JorgenLaus) March 5, 2017

Finner det ganske fascinerende at folk kritiserer Johnsrud Sundby for å ha kjørt for egne gull- og medaljesjanser på femmila. #nrksport — Adrian Richvoldsen (@Richvolds1) March 5, 2017

Haha, Martin Sundby får mye ufortjent kålrabi i sin retning i dag. #SundbyGate #nrksport mannen har faktisk fortjent å gå for egne sjanser. — Lars Hagen (@larsehagen) March 5, 2017

