Satt ut av Fannemels VM-fiasko - nå tror de på opptur

LAHTI (Nettavisen): Hopperen fra Hornindal hadde imponert hjemme i Norge etter at han ble tvunget av trener Alexander Stöckl til å stå over verdenscuprenn for å være best mulig forberedt til mesterskapet i Lahti.

Det så ut til å gi effekt, for Fannemel skal ha herjet på trening på Lillehammer.

Men da alvoret begynte i normalbakken i Lahti, sviktet Hornindal-hopperen totalt. Det endte med at han ble vraket fra laget som skulle få hoppe i konkurransen.

- Det var overraskende fordi han var den beste når de var hjemme og trente. Johann André Forfang hoppet cirka fem meter kortere enn Fannemel i 90-metersbakken på Lillehammer da de hoppet sammen der, sier Stöckl til Nettavisen.

Men i normalbakken i Lahti var det Forfang som var best av de norske med sin 7. plass.

Bruker tid på overgang til ny bakke

Stöckl tror forklaringen på Fannemels problem ligger i 25-åringens manglende evne til å tilpasse seg nye bakker hurtig.

- Han fikk det ikke til. Han sliter av og til med å finne rytmen i kjøringen når han går over til en ny bakke. Han er veldig god i bakker han kjenner godt, men når han går over til en ny bakke, så sliter han med å komme i gang, forteller østerrikeren.

HAR TROEN: Alexander Stöckl tok ut Anders Fannemel i den norske troppen som skal konkurrere i storbakken i Lahti.

Norges landslagstrener tror Fannemel ville ha gjort det langt bedre om han fikk gjennomført flere treningshopp i VM-bakken. Det tror også Fannemel selv.

- Jeg fikk dessverre en dårlig start. Jeg tror jeg kunne ha hevet meg ganske mye hvis jeg hadde fått en dag til, sier Fannemel til Nettavisen.

Løft i storbakken

Heldigvis for Norge og Fannemel, ser det langt lysere ut i den store VM-bakken. 25-åringen har fått en god start i bakken hvor det skal konkurreres om VM-medaljer torsdag.

- Det ser bedre ut, sier Stöckl.

Tirsdag kveld tok østerrikeren ut hopperen fra Hornindal i den norske troppen.

- Jeg synes jeg har kommet greit i gang. Jeg gjør egentlig en del av de samme feilene som i normalbakken, men jeg klarer å berge meg med gode flyegenskaper. Jeg merker at jeg har en del ekstra meter å gå på med tanke på hva jeg har gjort de siste ukene, sa Fannemel til Nettavisen etter første treningsdag i bakken.

TRENING: Anders Fannemel har vært lovende på trening i Lahti.



I den andre treningsrunden mandag var Fannemel lengst av samtlige med et hopp på 126,5 meter. Tirsdag var han også godt innenfor topp ti av de som stilte til trening. I kvalifiseringen måtte han derimot nøye seg med en 11. plass etter er svev på 116,5 meter, men kvalifiserte seg likevel med god margin til selve rennet.

Stjernen blant de beste

En annen hopper som opplever en opptur i den store bakken er Andreas Stjernen.

Nordmannen som ble nummer 17 i normalbakken har i enkelte treningsomganger vært best av samtlige hoppere, mens han i onsdagens kvalifisering ble nummer 2.

GOD HOPPING: Andreas Stjernen har fått et stort løft i storbakken i Lahti.

Sportssjef Clas Brede Bråthen er godt fornøyd med det han har sett av den norske hopperen.

- Han har posisjonert seg som en veldig spennende outsider gjennom siste dagers hopping, sier Bråthen til Nettavisen.

- Han klarer å få skapt en mer hensiktsmessig satsbevegelse enn i den lille bakken. Det virker som han har funnet rytmen i den store bakken bedre enn han har gjort i mange andre bakker i løpet av året, forklarer sportssjefen.

Bråthen forteller at han er spent før torsdagens renn, men tror det norske laget har bedre sjanser til å hevde seg i den store bakken enn i normalbakken.

Storbakkerennet i Lahti starter klokken 17:30 norsk tid.

