Skikkelig thrilleravslutning da Norge vant VM-stafetten

LAHTI/OSLO (Nettavisen): Norge og Finn Hågen Krogh tok verdensmestertittelen i stafett, da Russland og Sergej Usjugov jaktet hakk i hæl. Dermed tok Norge sitt niende strake VM-gull i stafett for herrer. De norske gullguttene bestod av Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh.

Tårevått

Etter rennet møtte landslagstrener Tor Arne Hetland til intervju med NRK. Det ble en tårevåt affære.

Landstreneren var tydelig preget etter lagets prestasjon, og slet lenge med å svare på NRKs spørsmål.

- Det var en helt rå dag i dag, sier Hetland etter en lang pause.

- Oi, oi, oi, var det eneste Hetland maktet å si, før han måtte snu et tårevått ansikt bort fra kameranene for å ta seg sammen.

PREGET: Tor Arne Hetland slet med å holde tårene tilbake i intervju med NRK.

Hetland fikk tilbud av kanalen om å få pause i noen minutter for så å ta intervjuet senere. Det takket han nei til.

- Nei, jeg må bare få tenkt meg litt om. Vi hadde det helt pyton i 40 kilometer, og ja ... Didrik gikk jo en kjempeetappe og gjorde jobben sin, Niklas gikk som han skulle. Martin fikk et lite forsprang, men Finn var helt utrolig i dag, sier en tydelig preget Hetland til NRK.

- Det er jo dette som man lever for da. Spenningen og trykket. Følelsene etterpå, fortsetter han.

- Det føles godt?

- Ja! Godt-vondt, avslutter Hetland.

MÅTTE SE BORT: Tor Arne Hetland var preget etter stafettseieren fredag.

Thriller



Det ble en fantastisk spennende duell mellom Norge og Russland på fredagens stafett i Lahti. Finn Hågen Krogh vekslet med Martin Johnsrud Sundby, 17 sekunder foran Russland. Det virket som en evigvarende jakt for Sergej Ustjugov, som sakte men sikkert, i rykk og napp tok innpå Krogh.

Da Krogh og Ustjugov gikk inn i den siste runden på ankeretappen, var det 8,1 sekunder som skilte dem. I den første bakken på siste runde var Ustjugov markert sliten. Nesten for første gang denne sesongen, så russeren kjørt ut. Det var likevel ikke over, for Usjugov hentet frem bjørnekreftene og holdt spenningen ved like helt frem til målgang. Krogh gikk i mål 4,6 sekunder foran russeren.

Alle de andre nasjonene var allerede igang med det taktiske spillet om bronsen ved starten av fjerdeetappen. Sverige og Calle Halfvarsson tok bronsen til slutt.

Martin Johnsrud Sundby kunne endelig juble over sitt første gull i Lahti-VM. Sundby var imponert over Kroghs prestasjoner i løypa.

- Det var helt drøyt

- Det var helt drøyt. Jeg trodde vi hadde det, men så kom han plutselig tilbake igjen. Jeg trodde Finn var ferdig etter første den kilometeren og så holder han i ni til. Det var veldig deilig. Vi har ikke klart å ta gullet på herresiden, men så vinner vi i dag og har en ny mulighet på søndag, sa Martin Johnsrud Sundby etter at gullmedaljen var sikret.

- Jeg var helt pinnestiv på slutten, men jeg kunne ikke skuffe de guttene her. Jeg jobbet for dem i dag og det gav meg ekstra krefter. Han tok mye tidlig syns jeg, og da jeg kjente at jeg ble stiv prøvde jeg å tenke på hvor stiv han måtte være, sier ankermann Finn Hågen Krogh.

Ved vekslingen mellom andre- og tredjeetappe gikk Norge og Russland sammen ut. Martin Johnsrud Sundby holdt seg tålmodig i rygg på russiske Aleksej Tsjervotkin, og klinte til i de to siste rundene av tredjeetappen. Det gav en ledelse på 17 sekunder for Finn Hågen Krogh, ned til den russiske bjørnen, Sergej Ustjugov. Det holdt akkurat.

- De glir fantastisk

Didrik Tønseth gikk første etappe for de norske herrene og startet kjøret fra første stavtak. Russiske Andrey Larkov klinte til på begynnelsen av andre runde og skapte sprekker i feltet. De andre landene maktet ikke å følge russeren og nordmannen. Særlig i lettpartiene og i nedoverbakkene dro duoen fra motstanderne. Ved veksling lå duoen 20 sekunder foran Kazakhstan, som vekslet på tredjeplass. Vertsnasjonen Finland lå 29,3 sekunder bak ved første veksling.

Didrik Tønseth gikk med det samme skiparet som Petter Northug brukte på femmila, under VM-et i Falun.

- Dette føret skiller og tærer på kreftene. Det er en utfordring å finne gode ski. Vi hadde vanvittig gode ski i dag, og det tror jeg Russland har også. Det er artig, for i dag gikk jeg på paret Petter gikk på i femmila under VM i Falun. Det er ganske likt føre. Skiene var bra for to år siden, og de er bra nå også, sa Didrik Tønseth til NRK, etter førsteetappen.

Holdt sammen hele etappen

Niklas Dyrhaug la seg i rygg på russiske Aleksandr Bessmertnykh ved veksling og de gikk styggfort. Dyrhaug fulgte Bessmertnykh frem til den siste runden av etappen. Det ble en liten luke mellom russeren og Dyrhaug opp den siste bakken, men tydalingen bet tennene sammen og gikk seg tilbake i ryggen på Bessmertnykh. De vekslet side om side.

Selv Iivo Niskanen som vant 15 kilometeren på onsdag, tapte flere sekunder til duoen i tet. Den siste runden av etappen gikk Niskanen som et dyr, ifølge NRK-kommentator Torgeir Bjørn, og dro ifra alle i de andre. Finland vekslet fortsatt 30 sekunder bak Russland og Norge.

Dyrhaug mekret at Bessmertnykh var revansjesugen etter at 15 kilometeren på onsdag. Da endte russeren på en bitter 4.-plass, mens Dyrhaug tok bronsemedalje.

- Vi hadde en knallhard duell for to dager siden han malte bare på. Det var veldig viktig å være med Russland inn til veksling der.

Dyhaug virket sikker på at Martin Johnsrud Sundby skulle få en god luke til russernes tredjemann.

- Jeg tror Tsjervotkin skal få kjørt seg.Jeg tror det blir en «rysare». Jeg tro vi tar dette hjem, sa en spent Niklas Dyrhaug til NRK.

Sundby med langrykk

Martin Johnsrud Sundby åpnet noe overraskende med å legge seg i rygg på det ubeskrevne bladet, Aleksej Tsjervotkin. Russeren så ut til å gå hardt ut fra start og Sundby gikk billig i ryggen på ruysseren. Sundby hadde tidligere uttalt til Tønseth at han skulle gi Finn Hågen Krogh en 30 sekunders ledelse foran Sergej Ustjugov.

Halvveis på tredje etappe begynte NRK-kommentatorene å mase på Sundby, og to sekunder etter satt Sundby opp dampen. Tsjervotkin nektet riktignok å slippe i den første runden. I andre runde maktet ikke Tsjervotkin å holde følge med Sundby lenger. Sundby kjørte på for å klare å holde løftet sitt og vekslet til slutt 17 sekunder foran Tsjervotkin. Da var det opp til Finn Hågen Krogh å holde den russiske bjørnen, Sergej Ustjugov, bak seg.

Holdt unna

Finn Hågen Krogh vekslet med Martin Johnsrud Sundby, 17 sekunder foran Russland. Det virket som en evigvarende jakt for Ustjugov, som sakte men sikkert, i rykk og napp tok innpå Krogh.

Da Krogh og Ustjugov gikk inn i den siste runden på ankeretappen, var det 8,1 sekunder som skilte dem. I den første bakken på siste runde var Ustjugov markert sliten. Nesten for første gang denne sesongen, så russeren kjørt ut. Det var likevel ikke over, for Usjugov hentet frem bjørnekreftene og holdt spenningen ved like helt frem til målgang. Krogh gikk i mål 4,6 sekunder foran russeren.

