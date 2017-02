Spørsmålet fra TV 2 fikk salen til å bryte ut i latter

ANNONSE

LATHI (Nettavisen): Onsdag stilte det norske sprintlaget til pressekonferanse før første øvelse under VM i Lahti torsdag.

I møte med pressen var det Emil Iversen og Petter Northug som stjal showet. Spesielt førstnevnte fikk et spørsmål som fikk alle i salen til å trekke på smilebåndet.

TV 2-s reporter Ernst A. Lersveen stile følgende spørsmål til Iversen.

- De norske jentene hadde ingen klar plan for hvordan de skal ta Stina Nilsson. Har du noen råd om hvordan hun skal tas? spurte Lersveen.

- Vanskelig



Spørsmålet ble møtt med stor latter både fra Iversen selv, Petter Northug og pressen.

- Det er vanskelig å ta henne, fikk Iversen stotret fram.

Det har tidligere svirret romanserykter rundt nettopp Iversen og den svenske sprintstjernen Nilsson, og det var bakgrunnen for latteren.

- Lite dating



De norske sprintjentene hadde tidligere på dagen sagt at de ikke hadde noen spesiell slagplan for hvordan de skal slå Nilsson i sprinten.

Når det gjelder selve VM-sprinten torsdag, sier Iversen følgende:

- Jeg håper på god glid, at jeg kommer til finalen og at det blir medalje. Om alt klaffer er det realistisk. Det er målet, sier Iversen.

Trønderen føler seg godt forberedt på det som venter i Finland.

- Forberedelsene etter Tour de Ski har vært veldig bra. Touren gikk rett i dass for min del, men jeg har lite å skylde på, om det ikke skulle gå bra.

Iversen fikk også spørsmål om han hadde ladet opp til mesterskapet med å gå på date. Han har nemlig tidligere uttalt at han skulle date seg i VM-form, men måtte innrømme at det ikke har gått som planlagt.

- Det har kanksje blitt litt for lite dating, men jeg får se etter VM, om jeg må endre på det opplegget, sier trønderen med et glis.

Mirakel for Northug?



Petter Northug var blant dem som dro mest på smilebåndet da Lersveen stilte sitt Nilsson-spørsmål. Selv er veteranen litt usikker på formen.

Northug har i utgangspunktet vraket seg selv til flere distanser i dette VM, og er kun klar for sprinten og femmila, der han er tittelforsvarer.

- Jeg må prøve å gå meg inn på noen distanser imellom torsdag og femmila først og fremst. En sprint i mesterskap er alltid spennende. Jeg gikk bra her i fjor i prøve-VM og må gjenskape noe av det jeg gjorde da. Jeg tipper det blir et norsk preg i finalen på både herre- og dame-siden. Jeg håper jeg er i toppen og kjemper med disse som er her, sier han.

Northug venter imidlertid tøff konkurranse fra der andre norske.

- Jeg har siktet meg inn på torsdag, det er min mulighet. Jeg vet at alt kan skje, og jeg trives i Lahti. Jeg gjorde det bra her i fjor, og håper å utgjøre et lite mirakel, men det er mange om beinet. Skøytesprint har aldri vært tøffere, så alt må klaffe for min del, sier Northug om torsdagens renn.

Det norske sprintlaget betsår av Petter Northug, Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnestad Skar.

Northug-skryt til Klæbo



Spesielt ungguteen Klæbo er det store forventinger til i årets VM.

- Jeg tror nok at de største forventningene, setter jeg til meg selv. Jeg har mål om å ha en topp dag torsdag og være med og kjempe om en finale, sier unggutten på onsdagens pressekonferanse.

Northug er blant dem som har stor tro på unggutten.

- Jeg har hørt det navnet lenge og så tidlig at han har spisskompetanse som kreves i dagens langrenn. Han har utviklet seg og tatt vare på de han har fra juniornivå til seniornivå. Pilen peker rett vei for ham og Johannes er en som etter hvert kan gå fort i både sprint og lengre løp, sier Northug.

