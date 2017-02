Sundby brakk staven og falt fra VM-gullet

ANNONSE

Martin Johnsrud Sundby vant verdenscupen sammenlagt både i 2014 og i 2016, men har aldri vunnet et individuelt gull i verken VM eller OL.

Lørdag var dagen da det skulle skje.

Johnsrud Sundby var nemlig en av de største favorittene på herrenes 30 kilometer med skibytte, med russiske Sergej Ustjugov som den største utfordreren.

Og det var nettopp disse to som stakk ifra resten av feltet da det gjensto knappe ti kilometer av tremila i Lahti.

De to fulgte hverandre helt inn til mål, og litt overraskende var det Ustjugov som styrte store deler av løpet i front.

Så, i siste motbakke, satte Sundby fart. Men i rykket gikk det litt for fort for nordmannen, som falt og brakk staven - på dagen 35 år etter at Oddvar Brå brakk sin beryktede stav under VM i Oslo i 1982. Den gangen kjempet Brå mot det sovjetiske stafettlaget, og de to landene delte gullmedaljen da de staket seg likt inn til mål.

Lørdag var det russeren som vant med solid margin.

- Hvor var du da Sundby brakk staven? hylte Torgeir Bjørn i NRKs kommentatorboks i Lahti.

Dermed ble det «bare» sølv på Sundby, mens Sergej Ustjugov kunne gå inn i ensom majestet til gullmedaljen. Finn Hågen Krogh sørget for mer norsk, edelt metall med sin bronsemedalje.

- Superkjipt

- Er det dét i dag? spør Martin Johnsrud Sundby når NRK informerer ham om at det er nøyaktig 35 år siden Brå brakk staven under VM-stafetten i Oslo.

- Uffameg. Det er ikke noen morsom historie å følge opp, legger han til.

Han er lite interessert i å få se klippet der han faller om igjen, når han blir intervjuet rett etter blomsterseremonien etter løpet.

- Å, må jeg det? spør han, uten å få mye valg av statskanalen.

Det norske gullhåpet forteller hvordan han opplevde å knekke staven i den siste, lille motbakken før mål.

- Jeg skjønner at jeg ryker der, det gjør jeg. Jeg syntes jeg hadde bra trøkk i padlinga der, men det hadde han ved siden av meg og. Jeg hadde en siste mulighet til å skaffe meg noen meter før utforkjøringen, og jeg måtte bruke den muligheten, forklarer han.

- Jeg går «all in», så blir det litt mye armer og bein, så glipper en stav og jeg ligger på nesa. Det var selvfølgelig superkjipt.

- Forferdelig å se på

Han er ikke sikker på om han hadde kapret gullet, selv om han hadde klart å holde seg på beina.

- Han (Ustjugov) var brutalt sterk i dag. Det var trøkk i Sergej hele veien. Alle de scenarioene jeg hadde sett for meg måtte jeg legge fra meg, for ingen av dem slo til, sier Sundby.

Pappa John Erik Sundby sto blant publikum og så at sønnen falt fra muligheten til å sikre seg sitt første individuelle VM-gull.

- Det er forferdelig å sitte og se på det, sier far Sundby til NRK etter at sønnen har gått inn til sølv.

- Men sånn er det. Man skal holde seg på bena og komme seg inn, sier faren etter sønnens kostbare uhell.

Røthe brakk også staven

Etter 7,5 kilometer var feltet fortsatt samlet, med Finn Hågen Krogh i tet foran russiske Sergej Ustjugov.

Så, på dagen 35 år etter at Oddvar Brå brakk sin stav i 1982, gikk Sjur Røthe på samme smell og måtte ta seg opp en lang motbakke med kun én stav - noe altså Johnsrud Sundby måtte gjøre i slutten av løpet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

BRAKK STAVEN: Martin Johnsrud Sundby faller og brekker staven idet han setter fart i spurten mot Sergej Ustjugov.

Men selv om uhellet garantert kostet litt krefter, klarte nordmannen å holde seg oppe i toppen av feltet.

- Burde gått fortere

For feltet holdt seg lenge samlet, og inn på den fjerde og siste runden med klassisk stil var det fortsatt 26 mann i tet. Den lave hastigheten var ikke til noen fordel for Martin Johnsrud Sundby.

- Jeg skulle nok helst sett for Martin sin del at det skulle gått enda fortere i den klassiske delen, mente NRK-ekspert Fredrik Aukland.

MEDALEVINNERE: Finn Hågen Krogh (venstre) tok bronsen, mens Martin Johnsrud Sundby (høyre) tok sølvet under tremila i Lahti.

- Sånn jeg tenker nå er den beste muligheten for å stikke rett etter at de har byttet ski.

Feltet sprakk litt opp på den siste klassiske runden, og kanadiske Alex Harvey ledet an foran Sjur Røthe. Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh var alle med i teten, på henholdsvis sjuende-, åttende- og niendeplass.

Russeren stakk - Sundby fulgte

Men på den andre runden av skøytedelen, tok verdens to beste langdistanseløpere ansvar. Martin Johnsrud Sundby og Sergej Ustjugov stakk ifra de andre, og det var russeren som var aller lengst framme og dro. Russeren så rett og slett kjempesterk ut.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

TO I TET: Sergej Ustjugov og Martin Johnsrud Sundby i tet i løypene i Lahti - før Sundbys forsmederlige fall.

- Han viser så styrke. Hver gang han er oppe her går det så fort, og Martin har nok med å henge med akkurat nå, mente Fredrik Aukland på NRK.

Med 7,5 kilometer igjen var det nesten ti sekunder ned til resten av feltet, og alt tydet på en ren duell mellom de to i tet.

- Kunne kjørt raskere

Inn på den siste runden fulgte de hverandre fortsatt hakk i hæl. Ned til forfølgergruppa, som nå kjempet om bronsemedaljen, var det et halvt minutt. Og det var tydelig at Johnsrud Sundby var redd for hva russeren var i stand til, med Ustjugov som holdt seg foran nordmannen mesteparten av tiden.

- Hadde Martin følt seg mye sterkere enn russeren, hadde han kjørt tøffere over en lengre periode, mente Torgeir Bjørn i NRK.

Og da Johnsrud Sundby gjorde sitt rykkforsøk, falt han altså, brakk staven, og overlot gullet til russiske Ustjugov.

Finn Hågen krogh tok bronsemedaljen i rennet, og sørget med det for litt bedre norsk smak i munnen etter Sundbys ulykksalelige uhell.