Sundbys uventede utspill etter VM-blemmen: - Fikk gåsehud

Sergej Ustjugov (24) tok lørdag en svært imponerende seier på herrenes 30-kilometer lørdag. På den sure andreplassen kom Martin Johnsrud Sundby (32), som fortsatt jakter karrierens første mesterskapsgull.

Og man kan begynne å lure på om det hviler en forbannelse over den norske 32-åringen.

Der sykdom og uflaks har ødelagt gode gullsjanser i mesterskap tidligere, fikk han igjen marginene imot seg.

Etter å ha knivet nese mot nese mot Ustjugov i 29 kilometer, skjedde det som ikke skulle skje. I siste motbakke satte Sundby fart, men i rykket gikk det litt for fort for nordmannen, som falt og brakk staven - på dagen 35 år etter at Oddvar Brå brakk sin beryktede stav under VM i Oslo i 1982.

Til Nettavisen sier han følgende om det som skjedde.

- Jeg var ikke sliten, men overivrig. Det blir litt mye armer og bein som gjør at armen glipper. Da brekker staven. Det skjer sikkert én av 15 ganger hvis jeg skulle gjøre det om igjen. Så skjedde det i dag, det var kjedelig.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland oppsummerte det slik.

- Der var et fenomenalt løp og de to aller, aller beste sto igjen mot slutten og skulle gjøre opp om dette, og jeg skulle gjerne ha sett at det ble avgjort de siste hundre meterne, men dessverre brakk Martin staven uten å være borti Ustjugov, det bare skjedde. Vips, så ble det avgjort i siste bakken.

Selv om Sundby selvsagt var skuffet etter det som skjedde i siste bakke, var han uventet fattet da han møtte pressen i etterkant av løpet.

Oslogutten omtaler faktisk denne tremila som en artig opplevelse.

- Dette var ordentlig gøy og slik det skal være. Ustjugov har vært sterk i hele vinter, og jeg har vært brukbart sterk i vinter, og så ender vi opp med den duellen. Det ga meg litt gåsehud. Jeg gledet meg over det, selv om jeg var dritsliten. Jeg visste at jeg måtte spille kortene smart, og gjorde det jeg hadde tro på, men så mislykkes det, forteller Sundby til pressen.

- For meg er det et VM verdig å duellere med Sergej slik vi gjorde. Det positive er at jeg er i god form. Jeg har flere muligheter igjen i VM. En mulighet færre etter dagen i dag. Nå skal jeg skal bruke tiden godt.

Sundby avslører at han ikke var spesielt skuffet da han gikk i mål.

- Da går jeg veldig tom, og over mål har jeg ingen følelser i det hele tatt. Jeg er i kjempegod form, men klarte ikke å vinne, samtidig som jeg selvsagt ønsker å gjøre mine beste løp her i Lahti, sier Sundby.

Nordmannen lot seg imponere av det Ustjugov vartet opp med og føler seg ikke sikker på at han kunne tatt gull, selv uten stavbrekket.

GÅSEHUD: Martin Johnsrud Sunby mener duellen med Sergej Ustjugov var et VM verdig.

- I den formen Ustjugov var i, så gjorde jeg det jeg kunne. Hver gang jeg økte farten, så svarte han umiddelbart. Et sånt løp lever sitt eget liv underveis og uansett hva jeg hadde planlagt på forhånd, måtte jeg gjøre justeringer underveis. I dag gikk jeg for det jeg mente var fornuftig.

- Kunne du tatt ham uten stavbrekket?

- Jeg vet jeg har et bra padlerykk, og vet det går unna når jeg legger om, det gjorde det i dag, også. Jeg hadde litt større fart enn ham inn i den bakken og så ødelegger jeg for meg selv. Men det er et spørsmål det er umulig å svare på. Hadde vi kommet likt inn på oppløpet, så er jeg sikker på at han hadde tatt det, men målet mitt var å ikke komme likt inn.

Sundby mener russeren gikk sitt livs tremil.

- Han har aldri vært i nærheten av å gå en slik duathlon. Han har timet VM-formen perfekt. Jeg visste at han var i form, det så alle på sprintprologen, men han har ikke hatt den produksjonen på tremil før.

Med sølvet lørdag står oslogutten altså fortsatt uten et individuelt VM-gull, men han har likevel stor tro på at det vil komme i Lahti.

- Dette skal ikke plage meg så lenge. Jeg skal fortsette å jage den VM-medaljen, sier nordmannen.

Sundby har også individuelle sjanser på 15 kilometer og femila.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

