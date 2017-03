Tande berget plass på laget i siste liten

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Det til tross for at han har vært Norges klart beste hopper i verdenscupen denne sesongen.

I Lahti har nordmannen derimot slitt.

I normalbakken måtte han nøye seg med en 15. plass, mens det fort så ut til å gå mot en ny tung dag i den store bakken da han kun landet på 121,5 meter i førsteomgangen.

Tande hevet seg imidlertid betraktelig i sitt andre hopp og kunne vise til et av kveldens lengste svev på 129,5 meter.

Tatt ut til lagkonkurransen



Nå får han sammen med Anders Fannemel, Andreas Stjernen og Johann André Forfang hoppe lørdagens lagkonkurranse.

- Det var avgjørende, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til Nettavisen om Tandes andre hopp i storbakken.

- Hadde det kommet et nytt hopp som det første, hadde prosessen blitt helt annerledes, forteller Bråthen.

Sportssjefen håper og tror at Tande har fått tilbake noe av selvtilliten han hadde tidligere i sesongen.

- Det virker som han er mer trygg på det han skal gjøre. Jeg hører på hva han sier og det stemmer veldig med hva jeg har hørt han si tidligere når han har hatt ting klart, sier Bråthen.

TOK UT TANDE: Alexander Stöckl og sportssjef Clas Brede Bråthen gir Daniel-Andre Tandé fornyet tillit.

Robert Johansson har imponert på de offisielle treningene i den store bakken, men ble vraket til fordel for Tande i torsdagens renn.

Nå må han igjen finne seg i å se en ny konkurranse fra tribunen i Lahti.

Landslagsledelsen kunne ha ventet med å ta ut laget til etter fredagens treningsomganger, men valgte som følge av den gode laginnsatsen i storbakkerennet, med fire hoppere blant de tolv beste, å offentliggjøre laget allerede fredag formiddag.

- Riktig avgjørelse



NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, synes det er en riktig avgjørelse.

- Jeg har selv kjempet om den siste plassen rett før en konkurranse og det er ikke heldig. Det er bedre at guttene kan senke skuldrene og få en ordentlig hviledag, sier Evensen til Nettavisen.

- Vi har gode reserver, men det laget beviste i konkurransen i går at de virkelig kan henge med i toppen. Med full klaff kan vi kjempe om gull, det hadde jeg ikke trodd før mesterskapet. Da synes jeg det er riktig at de som har levert når det gjelder får sjansen i lagkonkurransen. Det er et riktig uttak, forteller eksperten.

Etter en svak start i normalbakken, er Norge sett på som en av de store favorittene i lørdagens lagkonkurranse, men sporttsjef Bråthen er tydelig på at det blir en hard kamp om medaljene.

- Basert på det vi har sett til nå, er vi en av fire medaljekandidater. Etter gårsdagen er vi den største utfordreren til Polen, men jeg vet bedre. Jeg vet at Tyskland underpresterte som lag i går og jeg vet at Østerrike har et veldig sterkt lag, sier Bråthen.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

