Tekniske problemer oppstod under VM-prologen

Underveis i torsdagens sending fra sprintprologen til herrene i Lahti-VM på NRK forsvant tidsgrafikken fra TV-skjermen. TV-seerne måtte derfor kun støtte seg på kommentatorduoen Jann Post og Torgeir Bjørn, som med jevne mellomrom beklaget den sviktende TV-produksjonen.

Nettavisen har forsøkt å få tak i NRK, men har foreløpig ikke lykkes med å få svar. TV-kommentatorene sa imidlertid under sendingen at det var den finske produsenten som hadde tekniske problemer, og at de jobbet hardt med å løse det.

Tidsgrafikken kom også tilbake før herreprologen var over.

Sprintfinalene starter fra 16.30.

På Twitter kom reaksjonene raskt, og flere viste stor frustrasjon med at tidene forsvant fra TV-skjermen.

Utrolig at dæm ikke klare å ha det tekniske i orden når det gåes prolog!! #nrk #skivm2017 #Lahti2017 — Torfinn R. Antonsen (@TorfinnA) February 23, 2017

Er en prestasjon i år 2017 å ikke få klokke og grafikk til å virke i et VM. — Lars Tjærnås (@Tjaernas) February 23, 2017

Prolog uten klokke på skjermen er jo...fascinerende. VM kommet litt brått på TV-produsenten? — Kenneth Fredheim (@KenFredheim) February 23, 2017

Ikke så nøye med tider da, YLE! — Jørn Sundby (@JornSundby) February 23, 2017

Klokkeansvarlig i Lahti har kommet middels i gang med mesterskapet — Jan Tore Guggedal (@jtguggedal) February 23, 2017