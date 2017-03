Tønseth brukte Northug-ski fra VM i Falun: - De ble avgjørende

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Allerede etter den første etappen, tydet det meste på at VM-stafetten kom til å stå mellom Norge og Russland. For mens konkurrentene slet med dårlige ski i den slafsete snøet, rykket Tønseth og Andrey Larkov ifra.

Nå forteller Tønseth til Nettavisen at han gikk på et spesielt skipar som egentlig tilhører Petter Northug.

- Vi var to som skulle gå klassisk i dag, men normalt er vi syv. Det betyr at vi har alt av klassisk ski på det aktuelle merket ute på test. Da viste det seg at Petter sitt par fra Falun gikk best i dag.

- Han er litt tyngre, men smøreren min er flink. Vi justerte bare med litt mer klister og da fungerer det bra for meg og. Jeg tror det var avgjørende i dag, sier Tønseth til Nettavisen.

Vanskelige forhold



Ved veksling var Tønseth og russeren nesten 30 sekunder foran gruppen som fulgte bak.

- Jeg var heldig på førsteetappen og hadde kanskje de beste forholdene. Jeg tror vi klarte å ramponere det sporet ganske bra til de som kom på andreetappen. Det er ikke ofte man trener på sånne forhold, men vi møtte det under VM i Falun. Da var det helt ekstremt. Men juryen gjør en bra jobb, sier Tønseth som tror løperne som gikk skøyting fikk det tyngst.

- Forholdene suger krefter, sier Tønseth.

Tønseth fikk videre se en svært spennende stafett som Norge altså til slutt vant. For selv om VM-kongen Sergej Ustjugov vekslet kun 17,7 sekunder bak Krogh, klarte finnmarkingen å holde russeren bak seg.

- Det var nervøst. Jeg skjønner at det her var underholdning. Jeg tror det var spennende for folk i norske stuer også, men det holdt. Jeg velger å tro at Finn har kontroll på et eller annet vis, men hvordan vet jeg ikke, humrer Tønseth.

VANSKELIGE FORHOLD: Snøen spruter når Didrik Tønseth jager russiske Andrey Larkov på førsteetappen på stafetten i Lahti.

Krogh: - Forferdelig



Krogh forteller selv om en krevende ankeretappe på pressekonferansen etter løpet.

- Det var forferdelig. Ustjugov er den verste man kan ha bak seg, sier Krogh.

Han tok seg tid til å spøke med at Martin Johnsrud Sundby ikke hadde gitt ham en stor nok luke til russeren på den tredje etappen.

- Takket være Martin måtte jeg gi alt jeg hadde på etappen min. Han gjorde det vanskelig for meg, humrer Krogh, før han blir mer seriøst.

- Det var luken som gjorde at vi klarte å vinne. Det var bra gjort av Martin, forteller finnmarkingen.

GLADE GUTTER: Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug (t.v.), Martin Johnsrud Sundby (nr. to f.v.) og Finn Hågen Krogh (t.h.) etter å ha sikret norsk gull på stafetten i Lahti.

Sundby-skryt

Sundby forteller til Nettavisen at han er mektig imponert over hvordan lagkamerat Krogh løste oppgaven på den siste etappen.

- Han velger å gå og ikke vente på Sergej og ikke slippe han innpå for å legge opp til en spurt. Finn besitter et stort reportoar, sier Sundby til Nettavisen.

Løperen fra Røa i Oslo forteller at også han synes det var særdeles tunge forhold i Lahti fredag.

- Det var skikkelig krevende. Det gikk ikke an å gå vanlig på ski. Man måtte finne en helt annen måte å flytte både ski, armer og bein på. Det var ikke noe jeg hadde forberedt meg på, men det var noe vi måtte løse underveis, sier Sundby.

Fredag tok han sammen med lagkameratene sitt første VM-gull i Lahti.

Nå venter 50 kilometeren for de norske herrene søndag.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

